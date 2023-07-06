В Уфе осколок стекла проткнул грудную клетку ребенку

Фото: Минздрав МО
В Уфе врачи спасли девочку, которая упала на осколок стекла длиной 21 см.
Пресс-служба уфимской медико-санитарной части № 142 сообщает, что 11-летняя девочка играла на улице и случайно упала на полотно стекла, которое стояло во дворе частного дома. Осколок вошёл девочке в область грудной клетки и пронзил ее насквозь. Стекло вышло со стороны спины.
Ребёнка экстренно госпитализировали. Стекло могло задеть сердце и кровеносные сосуды.
Пострадавшая девочка проходит курс реабилитации в уфимской Республиканской детской клинической больнице.
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Ребёнка экстренно госпитализировали. Стекло могло задеть сердце и кровеносные сосуды.
«Осколок стекла длиной 21 см повредил нижнюю долю легкого, прошёл через диафрагму и остановился в 3 мм от печени, не задев крупные кровеносные сосуды»,- сообщили в медицинском учреждении.Хирурги вскрыли грудную клетку, ушили раны нижней доли легкого, раны диафрагмы и провели ревизию брюшной полости, а потом извлекли осколок.
Пострадавшая девочка проходит курс реабилитации в уфимской Республиканской детской клинической больнице.
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Мария Фирсова