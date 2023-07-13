В Уфе полиция задержала петербуржца за взлом 130 аккаунтов на «Госуслугах»

Фото: istockphoto/BrianAJackson
В Уфе задержан хакер из Санкт-Петербурга, который похитил данные от аккаунтов на портале «Госуслуг» у 130 россиян.
Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Мужчина создал в интернете несколько фишинговых сайтов, которые похожи на страницы госучреждений. Люди вводили свои пароли от учетных записей на портале «Госуслуг», а личные данные автоматически отправлялись хакеру, который менял пароли и пользовался аккаунтами для оформления микрозаймов. Полученные деньги выводились через анонимные кошельки.
Когда кредитный лимит был исчерпан, мужчина уничтожал учетную запись. В работу брался новый аккаунт.
Во время обыска у хакера изъяли 25 SIM-карт, телефоны и банковские карты. Мужчина доставлен в Санкт-Петербург.
Читайте также:
Замглавы Минцифры задержали по подозрению в коррупции
В Екатеринбурге эвакуировали 20 человек с территории Уралмашзавода из-за семейных проблем
В Нижегородской области мужчина похитил двух подростков
Мужчина создал в интернете несколько фишинговых сайтов, которые похожи на страницы госучреждений. Люди вводили свои пароли от учетных записей на портале «Госуслуг», а личные данные автоматически отправлялись хакеру, который менял пароли и пользовался аккаунтами для оформления микрозаймов. Полученные деньги выводились через анонимные кошельки.
Во время обыска у хакера изъяли 25 SIM-карт, телефоны и банковские карты. Мужчина доставлен в Санкт-Петербург.
Читайте также:
Замглавы Минцифры задержали по подозрению в коррупции
В Екатеринбурге эвакуировали 20 человек с территории Уралмашзавода из-за семейных проблем
В Нижегородской области мужчина похитил двух подростков
Мария Фирсова