В Уфе полицейские раскрыли убийство, накрыв нарколабораторию

В Уфе полицейские ликвидировали нарколабораторию и раскрыли убийство. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
«Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по городу Уфе задержали двоих жителей города Ишимбая», — цитирует телеканал слова Волк.
Уточняется, что двое братьев подозревают в незаконном производстве и сбыте наркотических средств. При этом один из них ранее уже был судим.
В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли более 5,5 кг мефедрона, а также материалы и оборудование для изготовления наркотиков. Кроме того, в боксе были обнаружены два автомата и боеприпасы.
В ходе расследования правоохранители установили причастность одного из подозреваемых к убийству, совершённому в мае. По его словам, он хотел опробовать незаконно приобретенный пистолет и случайно застрелил местного жителя, оказавшегося в этот момент поблизости.
«В настоящее время территориальным подразделением Следственного комитета Российской Федерации расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105 и 228.1 УК РФ», — проинформировала Ирина Волк.
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