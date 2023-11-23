В Уфе полицейский прокатился на двери машины при задержании

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По информации пресс-службы МВД по Башкирии, в Уфе полицейский «прокатился» на двери автомобиля при попытке задержать предполагаемого злоумышленника, который пытался скрыться от правоохранителей.
В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как полицейский пытается остановить движущийся автомобиль, уцепившись за его дверь и в результате «прокатывается». Затем правоохранитель спрашивает задержанного, искал ли он наркотики в снегу.
По словам представителей башкирской полиции, инцидент произошел на улице Сунь Ятсена, когда сотрудники отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Уфе заметили двух мужчин, которые что-то искали в снегу.
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По словам представителей башкирской полиции, инцидент произошел на улице Сунь Ятсена, когда сотрудники отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Уфе заметили двух мужчин, которые что-то искали в снегу.
«Один из мужчин, увидев полицейских, попытался скрыться на автомобиле. Полицейский уполномоченный предпринял попытку остановить машину, удерживая дверь водительского места, даже когда та набирала скорость. Экипаж полицейских перекрыл дорогу служебным автомобилем, не давая злоумышленникам уйти», — пояснили в ведомстве.Полиция добавила, что задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Оказалось, что это два жителя Уфы, ранее судимые мужчины в возрасте 31 и 39 лет.
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Артем Кузьмин