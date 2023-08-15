В Уфе пропали женщина и её 3-летний сын

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Башкирские волонтеры начали поиски матери и ребенка, которые пропали в Уфе.
Ориентировки на 39-летнюю женщину и её 3-летнего сына появились в сообществе поискового отряда «Лиза Алерт» и группе «БашРегионСпас» во «ВКонтакте».
Поиски начали 15 августа. Близкие ничего не знают о нахождении 39-летней Александры Губайдуллиной и её сына Марка с 12 августа. В последний раз пропавшую семью видели в Уфе.
Всех, кто может поделиться какой-либо полезной информацией, просят обращаться в экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в Адыгее трое суток разыскивают двух 15-летних девочек, которые ранее уже пропадали.
Подростки пропали 10 августа, их родители подали заявление в полицию. В ведомстве уточнили, что девочки уже исчезали недавно. Они снова пропали через сутки после того, как были найдены полицией.
В настоящее время проводятся поисковые мероприятия сотрудниками полиции и поисковой командой.
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Поиски начали 15 августа. Близкие ничего не знают о нахождении 39-летней Александры Губайдуллиной и её сына Марка с 12 августа. В последний раз пропавшую семью видели в Уфе.
Ранее сообщалось, что в Адыгее трое суток разыскивают двух 15-летних девочек, которые ранее уже пропадали.
Подростки пропали 10 августа, их родители подали заявление в полицию. В ведомстве уточнили, что девочки уже исчезали недавно. Они снова пропали через сутки после того, как были найдены полицией.
В настоящее время проводятся поисковые мероприятия сотрудниками полиции и поисковой командой.
Читайте также:
В Адыгее уже третий день ищут двух пропавших 15-летних девочек
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Мария Фирсова