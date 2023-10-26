В Уфе школьник раздал друзьям четыре миллиона рублей, которые украл у бабушки

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Семиклассник из Уфы несколько месяцев брал сбереженные деньги бабушки и раздавал их своим друзьям. Общая сумма украденного составила 4 миллиона рублей.
Об этом сообщает РИА новости, ссылаясь на МВД по Башкирии. Все причастных к трате денег могут поставить на профилактический учет. Сообщается, что школьник раздал друзьям деньги, который бабушка сохранила с продажи квартиры. Родственница хранила деньги в разной валюте в коробке на балконе. На эти деньги дети с помощью «старших товарищей» приобретали автомобили. Сначала была куплена «семерка», потом взрослые начали вымогать еще денег у малолетних и затем приобрели веще 3 машины.
Родственница мальчика узнала о произошедшем в октябре, когда заметила внука на балконе. Вымогавших деньги разыскивает полиция.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Санкт-Петербурге вор проломил пол в квартире, чтобы украсть валюту и ювелирные украшения.
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Родственница мальчика узнала о произошедшем в октябре, когда заметила внука на балконе. Вымогавших деньги разыскивает полиция.
В Саратове сгорели павильоны мини-зоопарка, животные погибли
Алина Юрчак