В Уфе студенты колледжа госпитализированы с отравлением

Фото: Фотобанк МО
В Уфе 6 студентов колледжа оказались в инфекционной больнице с отравлением.
РИА Новости пишет, что 6 студентов торгово-экономического колледжа были доставлены в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести.
По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, в стационар студенты начали поступать в пятницу. Молодым людям оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ранее в Мордовии 23 студента медколледжа отравились газом, пять из них оказались в реанимации. Пострадали подростки от 17 до 21 года. Все госпитализированы. При этом 5 из них в состоянии средней тяжести находятся в реанимации. Состояние остальных студентов более легкое, но они также находятся под присмотром врачей.
Местные жители рассказали, что запах сероводорода чувствовался по всему городу, позже они узнали об отравлении подростков.
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По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, в стационар студенты начали поступать в пятницу. Молодым людям оказывают необходимую медицинскую помощь.
Местные жители рассказали, что запах сероводорода чувствовался по всему городу, позже они узнали об отравлении подростков.
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Мария Фирсова