В Уфе студенты музыкального колледжа отравились едой с личинками

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12 детей отравились в уфимском музыкальном колледже. Родители утверждают, что в еде нашли мух и личинки.
Mash Batash пишет, что отравившиеся подростки живут в интернате. Они пожаловались на рвоту и боли в животе. В данный момент в учебном заведении работают представители Роспотребнадзора и врачи. Специалисты берут смывы и пробы пищи на анализ.
По словам родителей учащихся, в тарелках дети видели личинки. Руководство колледжа заявило, что идёт эпидемиологическое расследование. Пока неясно, чем именно отравились дети.
Все учащиеся отправлены на внеплановые каникулы до 25 ноября. Родители написали заявление в прокуратуру.
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Мария Фирсова