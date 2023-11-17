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В Уфе студенты музыкального колледжа отравились едой с личинками

17 ноября 2023, 13:07
Фото: istockphoto/Ivan-balvan

Фото: istockphoto/Ivan-balvan

12 детей отравились в уфимском музыкальном колледже. Родители утверждают, что в еде нашли мух и личинки.
Mash Batash пишет, что отравившиеся подростки живут в интернате. Они пожаловались на рвоту и боли в животе. В данный момент в учебном заведении работают представители Роспотребнадзора и врачи. Специалисты берут смывы и пробы пищи на анализ.

По словам родителей учащихся, в тарелках дети видели личинки. Руководство колледжа заявило, что идёт эпидемиологическое расследование. Пока неясно, чем именно отравились дети.


Все учащиеся отправлены на внеплановые каникулы до 25 ноября. Родители написали заявление в прокуратуру.

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#еда
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В Москве родители призывника избили сотрудника военкомата
17 ноября 2023, 14:30

Фото: iStock/globalmoments

Сотрудника столичного военкомата избили сотрудники призывника, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, всё произошло в военном комиссариате на улице Братиславской,14 в Люблино.

Будущих солдат запустили в здание согласно графику, однако, внезапно, двое неизвестных начали бешено ломиться в двери. Они объяснили, что не успели как следует проститься с сыном и дать ему денег в дорогу. 

Успокоить родителей вышел один из сотрудников, которого сразу же ударили по лицу. Мужчина упал, ударился головой о дверь и повредил руку. Сперва его госпитализировали, однако, позже отпустили лечиться дома.

В ситуации разбираются правоохранительные органы.

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#драка
#полиция
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Стала известна причина смерти бывшего участника группы «Би-2» Плявина
Бывший участник группы «Би-2» Плявин скончался от сердечной недостаточности
17 ноября 2023, 14:18

Фото: iStock/Soumen Hazra

Бывший участник группы «Би-2» Николай Плявин скончался от сердечной недостаточности, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, бездыханное тело бывшего клавишника обнаружил его сын 15 ноября. Музыкант скончался в своей съёмной квартире в Москве. При этом, мужчина заявил, что не разговаривал с отцом последние пять дней. 

По информации SHOT, 64-летний музыкант имел хронические проблемы с кровоснабжением сердца. Четыре года назад он перенёс инсульт, а последний год страдал от онкологии. К тому же, около месяца назад Плявин упал с электросамоката, что, по словам ​его близких, могло усугубить состояние музыканта.

​По заключению экспертов, причиной смерти клавишника стала сердечная недостаточность.

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#смерть
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Гладков: Украинский дрон сбросил боеприпас на жилой дом в Новой Таволжанке
17 ноября 2023, 13:34

Фото: iStock/Srdjanns74

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на жилой дом в селе Новая Таволжанка, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Сброшенное взрывное устройство попало в хозпостройку частного жилого дома, в результате чего она загорелась, также повреждения зафиксированы у соседнего домовладения: выбиты окна, посечены фасад и забор», - прокомментировал ситуацию Гладков. 

В то же время, о возможных жертвах атаки и пострадавших Губернатор ничего не уточнил.

На месте происшествия работают экстренные службы. 

Ранее неизвестный БПЛА попытался атаковать «Тамбовский пороховой завода» в Котовске. В результате падения беспилотника была повреждена часть кровли цеха смешивания массы. После неудавшейся атаки на заводе также вспыхнул пожар, однако, его удалось быстро ликвидировать.

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#атака
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Юрист Соловьёв призвал проверить управляющую компанию и БТИ после трагедии в Астрахани
Юрист Соловьёв объяснил, кто понесёт наказание за обрушение дома в Астрахани
17 ноября 2023, 13:17

Фото: IStock/iv-serg

Дом в Астрахани обрушился из-за недостаточного внимания контролирующих органов. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.
Напомним, ранее в Следственном комитете допустили, что обрушение здания могло произойти из-за ремонта в квартире, в результате которого были повреждены несущие конструкции. По словам Файзуллина, предотвратить трагедию можно было при внимательной работе контролирующих органов, поскольку в капремонте и системах газоснабжения много важных нюансов. Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что при расследовании дела нужно проверить не только собственника квартиры, где прошёл ремонт, но и управляющую компанию, а также бюро технической инвентаризации.
«Основные вопросы к управляющей компании. Почему они молчали, ничего не делали, не били тревогу и не жаловались в прокуратуру? Есть вопросы и к БТИ. Если туда поступали жалобы от жильцов о том, что была проведена незаконная перепланировка и они не среагировали, то эти люди тоже должны понести ответственность», — отметил юрист.
Соловьёв рассказал, что за незаконную перепланировку собственнику квартиры грозит штраф от двух до двух с половиной тысяч рублей. Также по закону он должен привести в первоначальный вид незаконную перепланировку. Однако поскольку действия россиянина привели к обрушению целого здания и к гибели человека, его дело могут рассмотреть по другой статье.
«Подобный случай уже был, где незаконная перепланировка привела к обрушению квартиры и смерти человека. Владелец этой квартиры был приговорён к лишению свободы сроком на полтора года. Здесь также умышленно были нарушены правила перепланировки, но смерть была причинена по неосторожности, потому что она умыслом не охватывается. И здесь административной ответственности недостаточно на сегодняшний день», — заметил специалист.
Если будет установлена вина собственника, то жильцы дома смогут в порядке гражданского судопроизводства предъявить ему иски о возмещении как материального, так и морального вреда.

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#дом
#уголовное дело
#проверка
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СК: В Великом Новгороде завели дело после гибели ребёнка в бассейне
17 ноября 2023, 13:00

Фото: iStock/Akintevs

В Великом Новгороде завели уголовное дело после гибели трёхлетнего ребёнка в бассейне, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации следствия, 16 ноября в одном из банных комплексов города трёхлетний мальчик остался без присмотра родителей, снял с себя нарукавники и зашёл в глубокий бассейн, где ушёл под воду и утонул. Когда ребёнка вытащили из воды - спасти его уже не удалось.

По факту произошедшей трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В настоящий момент следственные действия продолжаются, эксперты устанавливают все обстоятельства смерти ребёнка. 

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В Хабаровске задержали 15-летнего школьника, готовившего теракт в воинской части

В тундре на Чукотке нашли пропавшую неделю назад местную жительницу
#смерть
#следственный комитет
#уголовное бассейн
#эксперты
#мальчик
#великий новгород
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В тундре на Чукотке нашли пропавшую неделю назад местную жительницу
17 ноября 2023, 12:26

Фото: iStock/Stanislav Sablin

Потерявшуюся неделю назад жительницу назад обнаружили живой, об этом сообщает «ТАСС» на администрацию Чукотского муниципального района.
10 ноября трое жителей чукотского села Нешкан находились в оленеводческой бригаде. На пути домой один из двух снегоходов провалился под лёд. В результате, было принято решение, что один человек отправится в населенный пункт за помощью, а двое остальных останутся на месте с запасом воды и продуктов.

Однако, совсем скоро в тундре разбушевалась буря. Вернуться на место, где остались спутники, отправившийся за помощью мужчина смог только два дня спустя. ​На месте уже никого не было.

Позже выяснилось, что один мужчина, не дождавшись помощи, отправился за ней самостоятельно, а также сообщил, где искать женщину.

Сегодня пережившую семь дней в снежной тундре женщину доставят в Нешкан, где окажут всю необходимую помощь.

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#помощь
#снег
#лес
#спасение
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Депутатов ГД массово атакуют телефонные мошенники и пытаются занять деньги
17 ноября 2023, 12:14

Фото: iStock/artoleshko

Депутатов Государственной думы массово атакуют телефонные мошенники, об этом Telegram-каналу Mash рассказал один из пострадавших депутатов - Дмитрий Гусев.
По словам Гусева, активная атака на телефоны депутатов началась со вчерашнего вечера. Неизвестные пытаются выведать информацию, а также занять денег.

Гусев поделился скриншотом с перепиской с одним из них. Мошенник представился Олегом Морозовым председателем комитета по контролю. Как только депутат предложил встретиться, якобы, Морозову, встретиться у дверей зала (в котором тот должен был присутствовать), мошенники сразу перестали отвечать. 

Заявление на терроризирующих депутатов неизвестных уже предоставили в прокуратуру.

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#телефоны
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#депутат
#атака
#прокуратура
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Глава Минстроя Файзуллин раскрыл главную причину обрушения дома в Астрахани
Глава Минстроя Файзуллин: дом в Астрахани обрушился из-за недосмотра органов
17 ноября 2023, 12:06

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Частичное обрушение жилого пятиэтажного дома в Астрахани произошло из-за недосмотра надзорных органов. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
Напомним, что накануне вечером МЧС по Астраханской области сообщило о частичном обрушении жилого многоквартирного дома. Предполагается, что причиной возникновения трещины на фасаде, повлекшей разрушение двух подъездов, стал ремонт в одной из квартир. Отмечается, что при незаконной перепланировке были задеты несущие стены. В регионе введён режим ЧС. 

Файзуллин подчеркнул, что произошедшая трагедия произошла из-за недосмотра надзорных органов, которые не проследили самовольную перепланировку квартиры жильцами дома. 

Также в ходе VIII Всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов министр отметил, что необходимо внести изменения в газовый закон, чтобы повысить безопасность проживания в газифицированных домах. 

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#строительство
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В ХМАО подростки избили 12-летнего мальчика
17 ноября 2023, 11:53

Фото: istockphoto/Serghei Turcanu

В Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа полиция начала проверку после избиения 12-летнего мальчика.
РЕН ТВ пишет, что сейчас устанавливаются лица, причастные к избиению. После избиения подростками ребенок попал в больницу. Там сняли побои.

После того, как будет готово заключение судебно-медицинской экспертизы, правоохранители примут процессуальное решение.

Сообщается, что трое подростков избили ребёнка, когда тот шёл в продуктовый магазин.

Ранее в Тюмени подростки сломали позвоночник мальчику, который посмеялся над ними. Поводом стал конфликт на горке. Подростки настигли ребёнка, который пытался укрыться в подъезде. Затем один из них спустил мальчика с лестницы. После этого ребёнок уже не смог встать самостоятельно. Ему на помощь пришёл велокурьер.

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#полиция
#дети
#школьники
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