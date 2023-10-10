В Уфе в багажнике автомобиля женщины нашли её убитую 14-летнюю дочь. 

Фото: iStock/Artem_Furman
В Уфе в багажнике автомобиля обнаружили тело 14-летней девочки со следами удушья.
Машина принадлежит её матери, информирует СУ СК РФ по Башкирии.
Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Правоохранители ведут поиски подозреваемого. По данным телеграм-канал Mash Batash, возможный убийца - 21-летний брат девушки.
Ранее сообщалось, что тело пенсионера было найдено около городской больницы в Первоуральске Свердловской области, в которую он обратился несколько дней назад.
Уточняется, что в начале октября 84-летний житель города обратился в местную больницу за помощью, но уже через несколько часов был выписан и отправлен домой. Однако дойти до дома ему не удалось: мужчине стало плохо и он упал на тропинке рядом со зданием больницы, в результате чего скончался. Его тело было найдено лишь спустя пять дней.
Читайте также:
В Екатеринбурге нашли мёртвой девушку, которая пропала месяц назад
В Свердловской области тело пенсионера несколько суток лежало около больницы
В Кемеровской области школьник умер в гостях у друга
«Тело 14-летней девушки было обнаружено в багажнике автомобиля её матери в городе Уфе», - сообщает ведомство.
Ранее сообщалось, что тело пенсионера было найдено около городской больницы в Первоуральске Свердловской области, в которую он обратился несколько дней назад.
Уточняется, что в начале октября 84-летний житель города обратился в местную больницу за помощью, но уже через несколько часов был выписан и отправлен домой. Однако дойти до дома ему не удалось: мужчине стало плохо и он упал на тропинке рядом со зданием больницы, в результате чего скончался. Его тело было найдено лишь спустя пять дней.
Читайте также:
В Екатеринбурге нашли мёртвой девушку, которая пропала месяц назад
В Свердловской области тело пенсионера несколько суток лежало около больницы
В Кемеровской области школьник умер в гостях у друга
Мария Фирсова