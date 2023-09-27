В Уфе задержали 20 мужчин из-за драки с топорами на оптовом рынке

Фото: iStock/Chalabala
В Уфе в результате массовой драки с топорами на оптовом рынке госпитализированы шесть человек. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.
В публикации говорится, что в мясном павильоне начался конфликт между людьми на машинах с автомобильными номерами Ингушетии и мигрантами из Узбекистана. Ссора началась из-за долга, и после словесных перепалок перешла в массовую потасовку с тесаками для разделки мяса и топорами. Кроме того, один из участников драки стал стрелять из травматического пистолета.
По информации канала, потасовку между 20 мужчинами удалось остановить только прибывшим полицейским. Шестеро участников конфликта госпитализированы, у одного из них прорублен череп.
Отмечается, что против подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия, совершенное группой лиц»).
Читайте также:
В Петербурге Мисс Россия-Вселенная 2020 попыталась ограбить «Леруа Мерлен»
Тюменский детский сад, в котором погиб ребенок, выплатит семье девочки 4,5 млн
СК: Инцидент в Подмосковье закончился стрельбой и реанимацией для трех мужчин
По информации канала, потасовку между 20 мужчинами удалось остановить только прибывшим полицейским. Шестеро участников конфликта госпитализированы, у одного из них прорублен череп.
Читайте также:
В Петербурге Мисс Россия-Вселенная 2020 попыталась ограбить «Леруа Мерлен»
Тюменский детский сад, в котором погиб ребенок, выплатит семье девочки 4,5 млн
СК: Инцидент в Подмосковье закончился стрельбой и реанимацией для трех мужчин
Диана Аванесян