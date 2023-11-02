В украинском городе Днепр задержали мужчину за прослушивание песен Лепса

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В Днепре полиция задержала мужчину за прослушивание русской музыки, об этом сообщает «Страна.ua».
По информации СМИ, мужчина сидел в личном автомобиле с открытыми дверями. Из его колонок играла песня российского исполнителя Григория Лепса «Родина-мать».
Проходившие мимо полицейские возмутились поведением жителя Украины и задержали мужчину. За прослушивание русской музыки его привлекли к ответственности по статье о «мелком хулиганстве».
На Украине активно запрещают все, что связано с русским языком. В июне 2023 года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ввоз книг из России и Белоруссии на территорию страны.
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Проходившие мимо полицейские возмутились поведением жителя Украины и задержали мужчину. За прослушивание русской музыки его привлекли к ответственности по статье о «мелком хулиганстве».
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Евгения Парфентьева