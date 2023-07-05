В Улан-Удэ подростки жестоко избили девочку;

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В Улан-Удэ группа подростков жестоко избила школьницу. Об этом сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по республике Бурятия.
Свои действия они записывали на видео. На кадрах видно, как они избивают несовершеннолетнюю ногами по телу и голове.
По информации телеканала, драка случилась на улице Лебедева около месяца назад. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Республиканская прокуратура также организовала свою проверку.
Мать пострадавшей сообщила, что после инцидента девочка жалуется на регулярные головные боли.
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По информации телеканала, драка случилась на улице Лебедева около месяца назад. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Республиканская прокуратура также организовала свою проверку.
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Диана Аванесян