В Улан-Удэ прохожие нашли на остановке полуголого 12-летнего мальчика

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В Улан-Удэ местные жители обнаружили на улице полуголого двенадцатилетнего мальчика с психическим расстройством. Об этом пишет Телеграм-канал Babr Mash.
Полицейским удалось оперативно разыскать родителей ребёнка. Оказалось, что подросток из благополучной семьи. По словам матери, он сбежал на улицу, когда она отвлеклась на домашние дела.
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