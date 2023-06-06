В Ульяновске погибла продавщица, продававшая «Мистер Сидр»

Фото: РИА Новости/УМВД России по Ульяновской области
Продавщица, продававшая токсичный сидр, выпила его и погибла
В Ульяновске 53-летняя продавщица, торговавшая продукцией «Мистер Сидр», погибла, сообщает Telegram канал Baza.
По информации СМИ, женщина попала в больницу 4 июня. Она рассказала родственникам, что во время ночной смены она выпила пару стаканов сидра. 5 июня она скончалась.
Напомним, в настоящий момент в Ульяновской области погибли 17 человек, употреблявшие продукцию компании «Мистер Сидр». Их смерть наступила из-за употребления токсичного метанола, который содержался в сидре.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Екатеринбурге 13 клиентов доставки роллов «Ёбидоеби» госпитализированы в больницу в состоянии средней степени тяжести.
По информации СМИ, женщина попала в больницу 4 июня. Она рассказала родственникам, что во время ночной смены она выпила пару стаканов сидра. 5 июня она скончалась.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Екатеринбурге 13 клиентов доставки роллов «Ёбидоеби» госпитализированы в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Евгения Парфентьева