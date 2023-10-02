В Ульяновске пятиклассники сломали ноги, выпрыгнув из окна школы

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Трое пятиклассников получили различные переломы, прыгнув со второго этажа ульяновской школы №64.
Дети испугались пожарной сигнализации, которая сработала внезапно. По предварительной информации, она сработала из-за отключения света: никакой реальной угрозы не было. У выпрыгнувших из окна школьников пострадали ноги. Им оказывают помощь врачи.
Baza пишет, что у одной из школьниц сломана нога, у мальчика подозревают перелом пятки, а у третьего пострадавшего диагностированы ушибы.
Shot пишет, что паника в школе началась из-за школьника, который начал бегать по коридорам и кричать: «Теракт! Теракт!», — сразу после срабатывания пожарной сигнализации. Дети испугались и стали выбегать из классов. В кабинете, где проходил урок у пятого класса, началась сильная давка.
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Baza пишет, что у одной из школьниц сломана нога, у мальчика подозревают перелом пятки, а у третьего пострадавшего диагностированы ушибы.
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Мария Фирсова