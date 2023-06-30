В Ульяновске семейная пара напала на вернувшегося с СВО бойца

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Супруги напали на военного и забросали камнями окна его квартиры
В Ульяновске вернувшийся со специальной военной операции солдат сделал замечание соседу, который очень громко разговаривал под окнами в позднее время, однако, прислушиваться к военному мужчина не захотел, сообщает «УлПравда».
По информации СМИ, нарушитель тишины предложил военному спуститься вниз и разобраться с глазу на глаз. Когда же все-таки пришел к подъездной двери, кричащий мужчина начал оскорблять его, а рядом стоящая супруга и вовсе накинулась и вцепилась в шею.
В конфликт решила вмешаться жена военного, она спустилась вслед за мужем и увела его домой. Когда они уходили, агрессивная пара бросалась камнями им в спину, а затем и в окна их квартиры. По словам женщины, в квартиру прилетело около 30 булыжников, некоторые из них угодили в окна детской. На место происшествия пришлось вызвать полицию.
Правоохранители забрали в отдел всех участников перепалки для дальнейшего выяснения ситуации.
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По информации СМИ, нарушитель тишины предложил военному спуститься вниз и разобраться с глазу на глаз. Когда же все-таки пришел к подъездной двери, кричащий мужчина начал оскорблять его, а рядом стоящая супруга и вовсе накинулась и вцепилась в шею.
Правоохранители забрали в отдел всех участников перепалки для дальнейшего выяснения ситуации.
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Евгения Парфентьева