В Ульяновской области в аварии погиб подросток

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В аварии в Тереньгульском районе Ульяновской области один подросток погиб и один получил травмы.
Местное управление МВД в Telegram-канале пишет, что ЧП случилось вечером 30 сентября на 244 км дороги «Подъезд к городу Ульяновску от автодороги М-5 Урал».
41-летний водитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с мопедом, который двигался без знаков. За рулем мопеда находился 14-летний подросток без шлема и водительских прав.
С ним ехал 13-летний мальчик, тоже без шлема. Несовершеннолетний пассажир погиб. 14-летний водитель мопеда доставлен в больницу.
Ранее под Томском школьник насмерть сбил 13-летнего мальчика, одолжившего ему мопед. По информации источника, трагедия произошла в селе Монастырка. Отмечается, что ученик 9 класса катался на мопеде, который ему одолжил приятель. В итоге, именно этот мальчик попал под колеса.
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41-летний водитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с мопедом, который двигался без знаков. За рулем мопеда находился 14-летний подросток без шлема и водительских прав.
Ранее под Томском школьник насмерть сбил 13-летнего мальчика, одолжившего ему мопед. По информации источника, трагедия произошла в селе Монастырка. Отмечается, что ученик 9 класса катался на мопеде, который ему одолжил приятель. В итоге, именно этот мальчик попал под колеса.
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Мария Фирсова