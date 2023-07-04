В Ульяновской области семимесячный мальчик внезапно умер во время отдыха на природе

Фото: iStock/izzzy71
Семья из Ульяновска приехала на берег Волги, чтобы отдохнуть в палатках. Вместе с ними был и семимесячный младший сын, сообщает Telegram-канал SHOT.
Родители решили остановиться на волжском берегу возле села Мордово. Все было подготовлено к хорошему семейному отдыху, пока, ближе к утру, ребенок не начал задыхаться, а после и вовсе потерял сознание.
Прибывшие на место происшествия врачи смогли только констатировать смерть. Ребенок скончался от синдрома внезапной смерти грудного ребёнка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Читайте также:
В Свердловской области волонтеры спасли щенка, едва не погибшего в гудроне
На Алтае мать, которая сожгла дочь на глазах у сына, отправили на принудительное лечение
В Самаре парень зарезал бывшую невестку якутского миллиардера
Прибывшие на место происшествия врачи смогли только констатировать смерть. Ребенок скончался от синдрома внезапной смерти грудного ребёнка.
Читайте также:
В Свердловской области волонтеры спасли щенка, едва не погибшего в гудроне
На Алтае мать, которая сожгла дочь на глазах у сына, отправили на принудительное лечение
В Самаре парень зарезал бывшую невестку якутского миллиардера
Евгения Парфентьева