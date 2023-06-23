В Ульяновской области в ДТП погибли три человека

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Трое погибли и трое человек пострадали в аварии с двумя фурами
РЕН ТВ сообщает, что грузовик вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой фурой и легковым автомобилем – машины разорвало на части, а людей выбросило из салонов на трассу.
В результате ДТП двое человек скончались мгновенно, один пассажир умер в больнице. Пострадавшие доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии.
По предварительным данным, причиной трагедии могло стать лопнувшее колесо грузовика.
Ранее сообщалось, что три человека погибли после столкновения мотоциклистов в Якутии. Республиканская госавтоинспекция сообщает, что в результате столкновения мотоциклистов без водительских прав и шлемов погибли трое человек, передает РИА Новости.
В результате ДТП двое человек скончались мгновенно, один пассажир умер в больнице. Пострадавшие доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что три человека погибли после столкновения мотоциклистов в Якутии. Республиканская госавтоинспекция сообщает, что в результате столкновения мотоциклистов без водительских прав и шлемов погибли трое человек, передает РИА Новости.
Мария Фирсова