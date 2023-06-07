В Ульяновской области выросло число случаев отравления суррогатным сидром

Фото: РИА Новости/УМВД России по Ульяновской области
Минздрав Ульяновской области сообщает о 62 случаях отравления сидром
В ульяновские стационары продолжают поступать люди с отравлением суррогатным сидром. Выявлено уже 62 пострадавших. 20 случаев отравления привели к летальному исходу.
Состояние пациентов оценивается как тяжелое и средней тяжести. Для помощи пострадавшим в регионе развернули 88 коек.
В Самарской области с отравлением госпитализировано 16 человек.
Ранее сообщалось о том, что более 37 тысяч литров «Мистера сидра» изъял Роспотребнадзор из российских магазинов.
Из российских торговых точек сотрудники Роспотребнадзора изъяли 37,6 тысяч литров потенциально опасного алкогольного напитка «Мистер сидр». Об этом служба сообщила в официальном телеграм-канале.
Состояние пациентов оценивается как тяжелое и средней тяжести. Для помощи пострадавшим в регионе развернули 88 коек.
Ранее сообщалось о том, что более 37 тысяч литров «Мистера сидра» изъял Роспотребнадзор из российских магазинов.
Из российских торговых точек сотрудники Роспотребнадзора изъяли 37,6 тысяч литров потенциально опасного алкогольного напитка «Мистер сидр». Об этом служба сообщила в официальном телеграм-канале.
Мария Фирсова