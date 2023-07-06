В Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге произошел пожар

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В Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге утром произошло возгорание, находящихся в здании срочно эвакуировали.
МЧС прибыли на место происшествия и к этой минуте пожар удалось ликвидировать. Площадь возгорания заняла 20 кв. м, на которой полыхал гипсокартон. Информации о пострадавших нет.
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Анастасия Крестьянова