В Урюпинске санитар психбольницы изнасиловал трех мальчиков

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Полиция установила троих пострадавших. Одному мальчику 11 лет, двум другим по 12.
Полиция установила подозреваемого и задержала его, он во всем сознался.
На насильника возбудили уголовное дело по двум статьям – «Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних» и «Развратные действия». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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