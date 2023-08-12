В Уссурийске эвакуируют жителей нескольких домов после прорыва дамбы

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Из-за роста уровня воды после прорыва дамбы производится эвакуация жителей, проживающих на первых этажах трех домов в микрорайоне Уссурийска, передает РИА Новости со ссылкой на источник в прокуратуре Приморского края.
Согласно информации в телеграм-канале прокуратуры края, из-за подтопления на Раздольной улице вода поднялась до первых этажей многоквартирных зданий, и их жителей сейчас эвакуируют сотрудники МЧС Приморского края. Дополнительно подтверждено, что причиной затопления стал прорыв дамбы.
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