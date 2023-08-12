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В Уссурийске эвакуируют жителей нескольких домов после прорыва дамбы

В микрорайоне Уссурийска эвакуируют жителей нескольких домов после прорыва дамбы
12 августа 2023, 06:06

Фото: istockphoto.com / Athena345T

Из-за роста уровня воды после прорыва дамбы производится эвакуация жителей, проживающих на первых этажах трех домов в микрорайоне Уссурийска, передает РИА Новости со ссылкой на источник в прокуратуре Приморского края.

За пятницу в Уссурийском районе выпало 117 мм дождя, при месячной норме в 120-130 мм. К утру субботы осадки достигли отметки в 132,8 мм. Отмечено затопление у трех жилых зданий на Раздольной улице. Сообщения о прорыве дамбы также поступили из городского центра ЧС.

Согласно информации в телеграм-канале прокуратуры края, из-за подтопления на Раздольной улице вода поднялась до первых этажей многоквартирных зданий, и их жителей сейчас эвакуируют сотрудники МЧС Приморского края. Дополнительно подтверждено, что причиной затопления стал прорыв дамбы.

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Пьяный украинец избил эстонского журналиста и пригрозил ему смертью
Postimees: в Таллине назвавшийся украинцем житель Эстонии избил журналиста
12 августа 2023, 04:57

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В эстонской столице Таллине мужчина в состоянии алкогольного опьянения, представивший себя как украинец, напал на журналиста в автобусе и произнес угрозы в его адрес, сообщает издание Postimees.
«На прошлой неделе вечером в автобусе Таллина неизвестный атаковал репортера Канала 7, утверждая, что он украинец. Нападавший, который впоследствии был опознан как гражданин Эстонии, в настоящее время находится под стражей. Журналисту ничего не угрожает», — сообщается в статье.
По словам пострадавшего, он стоял в автобусе у окна и слушал музыку, когда заметил запах алкоголя и получил толчок. Затем к нему подошел этот мужчина, узнал, местный ли он, а после презентовал себя как украинец и произнес угрозы, говоря, что такие люди, как журналист, «гибнут на фронте каждый день».

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Число жертв пожаров на Гавайях возросло до 67
Власти Мауи: число жертв пожаров на Гавайях возросло до 67
12 августа 2023, 02:57

Фото: iStock/Distortion Media

Численность погибших из-за пожаров на Гавайях достигла 67 человек, по данным официальных источников округа Мауи.
«Зафиксирована смерть 67 людей», - указано на сайте округа. В документе также подчеркивается, что пожар в Лахайне по-прежнему не ликвидирован.
Лесные пожары, разразившиеся на островах Мауи и Большом острове из-за знойной погоды, усиливаются из-за мощного ветра, который принес с собой ураган «Дора». Некоторые очаги пламени распространяются на территорию в 400 гектаров. Огнем были уничтожены различные населенные пункты, включая популярный у туристов Лахайна.

Администрация приняла решение о блокировке дорожного движения, а городской транспорт временно прекратил свою работу. Было эвакуировано множество граждан.

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Вожатую лагеря в Крыму, оскорблявшую детей, отстранили от работы
Оскорблявшую детей из Шебекино вожатую лагеря в Крыму отстранили от работы
11 августа 2023, 23:21

Фото: iStock/nixki

Вожатая детского лагеря «Мультфильмы», расположенного в Крыму, была отстранена от своих обязанностей после того, как в социальных сетях опубликовали видео, где она оскорбляет детей из белгородского города Шебекино. Об этом сообщил министр образования Белгородской области Андрей Милехин в своем телеграм-канале.
На опубликованных видеозаписях девушка называет детей «мерзкими русскими» и признаётся, что «ненавидит их». Однако позже вожатая опубликовала извинения, утверждая, что она переживала сложный момент и не хотела кого-то обидеть.

Милехин подтвердил эту информацию в своем канале в Телеграме, отметив, что по этому инциденту уже начато расследование.

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В квартире в Иваново нашли тела двух убитых женщин
В Иваново задержали подозреваемого в убийстве матери и дочери
11 августа 2023, 23:17

Фото: iStock/artolympic

В Иванове обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти в квартире на улице Красных Зорь. Об этом сообщило Управление МВД региона в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня были обнаружены убитые женщины в жилом помещении», — утверждается в заявлении ведомства.
Уголовный розыск оперативно задержал подозреваемого, который затем был передан следственному комитету. Следователи установили, что погибшие — мать и дочь, рождённые в 1938 и 1979 годах соответственно. Родственница нашла тела после того, как не смогла связаться с ними; у обеих жертв были обнаружены ранения на шее. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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В горах Восточного Саяна у туриста, который вышел на маршрут один, случился инфаркт
11 августа 2023, 22:13

Фото: istockphoto/Chalabala

Сотрудники МЧС вылетели на вертолёте Ми-8 из Улан-Удэ в Окинский район.
Telegram-канал МЧС Бурятии пишет, что спасателям поступил сигнал о резком ухудшении самочувствия 53-летнего мужчины, который вышел в одиночку на маршрут в природном парке «Шумакские источники». Он путешествовал один и не прикреплялся к туристической группе.
 
Спасатели обнаружили мужчину с признаками инфаркта и доставили в тяжёлом состоянии на вертолёте в Иркутск.
 
Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка, которая пропала в тайге в Алтайском крае, найдена живой. Девочка ушла гулять 8 августа и не вернулась. Родители сообщили в полицию только вечером, поскольку до последнего пытались самостоятельно разыскать дочь. В поисковых работах участвовали следователи, следователи-криминалисты Следственного комитета, полиция, сотрудники МЧС, волонтёры и неравнодушные граждане.

В МЧС сообщили, что девочку нашли живой в удовлетворительном состоянии в 3,5 км от села, где она пропала.

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Более ста человек подрались в Дагестане из-за музыки на свадьбе
МВД Дагестана: Произошел конфликт жителей двух сел с участием около 100 человек
11 августа 2023, 21:43

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Конфликт между жителями двух сел с участием около 100 человек произошел в Ногайском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
В ведомстве сообщили, что причиной конфликта стали взаимные претензии жителей двух сел друг к другу. 

По предварительной информации, разногласия произошли во время выбора музыкального сопровождения на свадьбе. В конфликте приняли участие около 100 человек. Мужчины использовали подручные средства, дубинки и палки для нанесения ударов. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые смогли прекратить противоправные действия.

О пострадавших в настоящее время не сообщается. 

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#дагестан
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Спасатели поймали в Солнечногорске залетевшую в квартиру летучую мышь
11 августа 2023, 21:22

Фото: Мособлпожспас

Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы поймали оказавшуюся в квартире летучую мышь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл в многоквартирном доме в городском округе Солнечногорск. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила напуганная женщина, которая обнаружила в своей квартире крылатую гостью. Она побоялась её трогать.
 
Прибыв по указанному адресу, спасатели, обезопасив руки, поймали летучую мышь при помощи подручных средств и выпустили на свободу. Представительница отряда рукокрылых не пострадала.

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#безопасность
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#подмосковье
#московская область
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Саратовская пенсионерка сжигала траву и обгорела насмерть
Пенсионерка получила смертельные ожоги, сжигая траву в Саратове
11 августа 2023, 20:45

Фото: iStock/Nirut Punshiri

77-летняя пенсионерка была доставлена в одну из больниц Саратова с сильными ожогами. Спасти пожилую женщину не удалось, сообщает СУ СК по региону.
В ходе расследования выяснилось, что местная жительница решила сжечь траву возле своего домовладения. Пламя охватило пенсионерку, в результате чего, она получила ожоги, несовместимые с жизнью. 

Правоохранительные органы продолжают расследовать дело, тело погибшей направлено на экспертизу, сообщили в ведомстве. 

Ранее сообщалось о пенсионере, который попытался поджечь военкомат во Всеволожске, однако чуть не сгорел сам. 

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#ожоги
#военкомат
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BMW с правительственными номерами загорелся на Ленинградском проспекте в Москве
11 августа 2023, 20:16

Фото: iStock/trikolor

Закреплённая за управлением делами президента BMW загорелась на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что горит моторный отсек. Иномарка принадлежит автобазе Управделами Президента. 

В настоящее время возгорание удалось ликвидировать. 

Напомним, ранее в Саратове на складе с этиловым спиртом произошел крупный пожар. Площадь пожара составила 400 кв. м. В результате происшествия, пострадал мужчина. Он был экстренно госпитализирован с многочисленными ожогами. Врачи оценили состояние пострадавшего, как тяжелое.

Что послужило причиной пожара, не установлено. Прибывшие на место инцидента сотрудники оперативных служб, устанавливают обстоятельства случившегося.

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