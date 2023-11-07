В Уссурийске неизвестные обстреляли внедорожник, водитель погиб

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В приморском городе Уссурийск при обстреле неизвестными автомобиля Land Cruiser погиб мужчина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.
«Шестого ноября 2023 года возле магазина на Владивостокском шоссе в городе Уссурийске неизвестный произвел выстрелы в 29-летнего водителя автомобиля Land Cruiser, в результате последний скончался от полученных ранений», — проинформировали в СК.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство) УК РФ.
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