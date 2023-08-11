В Уссурийске в луже обнаружили мёртвую женщину

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В огромной луже на одной из улиц Уссурийска обнаружили мёртвую женщину, по предварительным данным, без признаков насильственной смерти.
Минздрав сообщает, что прохожие вызвали скорую и полицию. Медикам не оставалось ничего, кроме как констатировать смерь женщины. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.
Обстоятельства смерти пока выясняют. Однозначно говорить об утоплении нельзя, причину смерти установит вскрытие.
Ранее в Брянске девушка провалилась в дорожную яму, которая была скрыта под водой во время ливня. Отмечается, что инцидент произошел на улице Дуки. Яма образовалась из-за проведения дорожных работ. Сообщается, что ограждение, которое изначально было поставлено рядом с ямой, сдуло сильным ветром.
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Обстоятельства смерти пока выясняют. Однозначно говорить об утоплении нельзя, причину смерти установит вскрытие.
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Мария Фирсова