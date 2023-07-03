В Узбекистане двое мужчин погибли, пытаясь похитить золото

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В шахте обнаружили тела двух мужчин с мешками, набитыми золотом
В Самаркандской области Узбекистана двоих мужчин обнаружили мертвыми в подземном руднике, сообщает «РИА Новости» со ссылкой генпрокуратуру страны.
По информации ведомства, тела двух молодых мужчин нашли со следами тяжелых травм. При них обнаружили мешки с золотом весом в 94 килограмма. Отмечается, что они проникли в шахту незаконно.
Предположительно, воров сбил один самосвалов, вывозящих руду.
В настоящий момент на месте происшествия ведутся следственные действия.
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По информации ведомства, тела двух молодых мужчин нашли со следами тяжелых травм. При них обнаружили мешки с золотом весом в 94 килограмма. Отмечается, что они проникли в шахту незаконно.
В настоящий момент на месте происшествия ведутся следственные действия.
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Евгения Парфентьева