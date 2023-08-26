В Варшаве беженцы из Украины подрались с поляками

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В Варшаве произошла массовая драка между украинцами и поляками.
Портал WolnośćTV пишет, что драка случилась вечером 24 августа, в День независимости Украины, на бульварах Вислы. 12 украинских беженцев напали на группу из 8 поляков. Украинцы заставили поляков скандировать «Слава Украине». Местные жители отказались. После этого украинцы их побили.
Полиция отпустила преступников. Пострадавших поляков доставили в больницу с повреждениями внутренних органов.
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«Один из потерпевших заявил, что агрессивные украинцы считают себя бандеровцами», - сказано в сообщении WolnośćTV.
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Мария Фирсова