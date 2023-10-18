В Варшаве мужчина притворялся манекеном, чтобы воровать в торговых центрах

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Представитель полиции Роберт Шумята сообщил, что в Варшаве 22-летний мужчина притворялся манекеном в торговых центрах, чтобы воровать.
Сообщается, что после закрытия торгового центра злоумышленник пользовался барами, ресторанами, а также подбирал себе одежду в брендовых магазинах. Сотрудникам службы безопасности одного из торговых центров Варшавы удалось обнаружить и задержать преступника.
Отмечается, что это был не первый случай такого рода преступления. Преступник похитил деньги из нескольких касс в другом торговом центре.
Мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье мошенники начали обманывать граждан и сотрудников компаний с помощью мессенджеров, маскируясь под руководителей различных организаций.
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Отмечается, что это был не первый случай такого рода преступления. Преступник похитил деньги из нескольких касс в другом торговом центре.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье мошенники начали обманывать граждан и сотрудников компаний с помощью мессенджеров, маскируясь под руководителей различных организаций.
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Екатерина Коршунова