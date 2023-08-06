В Вашингтоне во время стрельбы погибли три человека

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На юго-востоке Вашингтона, округ Колумбия, произошла стрельба, сообщает полиция.
В субботу вечером полицейские отправились на вызов в юго-восточный округ в жилой район Гуд Хоуп Роуд. На месте, где произошли выстрелы, были обнаружены 5 пострадавших.
Погибли двое мужчин и одна женщина. Двое мужчин получили ранения. Обстоятельства стрельбы выясняются.
Ранее сообщалось, что в Балашихе, находящейся в Подмосковье, мужчина начал стрелять во дворе жилого дома после ссоры с двумя другими людьми, сообщили на сайте Главного управления МВД по Московской области.
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«Три человека скончались на месте», - рассказала исполняющая обязанности начальника полиции Памела Смит.
Ранее сообщалось, что в Балашихе, находящейся в Подмосковье, мужчина начал стрелять во дворе жилого дома после ссоры с двумя другими людьми, сообщили на сайте Главного управления МВД по Московской области.
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Мария Фирсова