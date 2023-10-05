В Великобритании брошенный питон заполз в дом и напугал женщину

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В Лондоне питон, которого бросили хозяева, приполз в чужой дом и задремал на бойлере.
Evening Standard пишет, что полутораметровую змею, которая свернулась кольцами и задремала на водонагревателе на кухне, обнаружила няня. Женщина обратилась к сотрудникам Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. На место выдвинулись специалисты Эбигейл Кэмбелл и Мэт Хокинс. Кэмбелл дотронулась до питона для того, чтобы убедиться, что он не агрессивен.
Змею поместили в мешок и привезли в ветеринарную клинику, где она находится и по сей день. Выяснилось, что питон заполз на водонагреватель, чтобы урегулировать температуру своего тела с помощью тепла. После инцидента по району, где нашли питона, расклеили объявления, пытаясь найти хозяев.
Ранее крупного питона обнаружили в доме в таиландской провинции Аюттхая. Хозяйка кошки Чонисара Руджинатх утром услышала шум в комнате маленького племянника. Она решила, что упал потолочный вентилятор. Женщина вошла в комнату и увидела дыру в потолке. Ей стало ясно, что в комнате может находиться змея.
Она быстро унесла ребёнка и вызвала спасателей. Потом начала искать кошек. Питомец редкой породы Кхао Мани оказался съеден питоном. Спасатели нашли сытого питона в углу детской. По предварительной версии, он заполз на чердак. Там съел кошку, а потом провалился в детскую через потолок.
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«Он был очень спокоен, и я без особых усилий смогла взять его на руки. Правда он очень крепко вцепился в трубу бойлера, он был очень сильным», — рассказала специалистка.
«Нам никто не звонил, поэтому мы склоняемся к предположению, что её бросили», — говорит Кэмбелл.По словам специалистки, люди зачастую бросают экзотических животных из-за сложностей в уходе.
Ранее крупного питона обнаружили в доме в таиландской провинции Аюттхая. Хозяйка кошки Чонисара Руджинатх утром услышала шум в комнате маленького племянника. Она решила, что упал потолочный вентилятор. Женщина вошла в комнату и увидела дыру в потолке. Ей стало ясно, что в комнате может находиться змея.
Она быстро унесла ребёнка и вызвала спасателей. Потом начала искать кошек. Питомец редкой породы Кхао Мани оказался съеден питоном. Спасатели нашли сытого питона в углу детской. По предварительной версии, он заполз на чердак. Там съел кошку, а потом провалился в детскую через потолок.
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Мария Фирсова