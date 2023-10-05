Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Великобритании брошенный питон заполз в дом и напугал женщину

В Великобритании брошенный питон заполз в дом и напугал женщину

05 октября 2023, 16:40
Фото: istockphoto/dwi septiyana

Фото: istockphoto/dwi septiyana

В Лондоне питон, которого бросили хозяева, приполз в чужой дом и задремал на бойлере.
Evening Standard пишет, что полутораметровую змею, которая свернулась кольцами и задремала на водонагревателе на кухне, обнаружила няня. Женщина обратилась к сотрудникам Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. На место выдвинулись специалисты Эбигейл Кэмбелл и Мэт Хокинс. Кэмбелл дотронулась до питона для того, чтобы убедиться, что он не агрессивен.
«Он был очень спокоен, и я без особых усилий смогла взять его на руки. Правда он очень крепко вцепился в трубу бойлера, он был очень сильным», — рассказала специалистка.

Змею поместили в мешок и привезли в ветеринарную клинику, где она находится и по сей день. Выяснилось, что питон заполз на водонагреватель, чтобы урегулировать температуру своего тела с помощью тепла. После инцидента по району, где нашли питона, расклеили объявления, пытаясь найти хозяев.
«Нам никто не звонил, поэтому мы склоняемся к предположению, что её бросили», — говорит Кэмбелл.
По словам специалистки, люди зачастую бросают экзотических животных из-за сложностей в уходе.

Ранее крупного питона обнаружили в доме в таиландской провинции Аюттхая. Хозяйка кошки Чонисара Руджинатх утром услышала шум в комнате маленького племянника. Она решила, что упал потолочный вентилятор. Женщина вошла в комнату и увидела дыру в потолке. Ей стало ясно, что в комнате может находиться змея.

Она быстро унесла ребёнка и вызвала спасателей. Потом начала искать кошек. Питомец редкой породы Кхао Мани оказался съеден питоном. Спасатели нашли сытого питона в углу детской. По предварительной версии, он заполз на чердак. Там съел кошку, а потом провалился в детскую через потолок.

Читайте также:

В Таиланде питон заполз в дом и съел редкой породы кошку

В Таиланде британский пенсионер выжил в озере среди змей

Полутораметровая змея заползла в контейнер с оборудованием в Москве
#таиланд
#змея
#чп
Читайте нас в
Россиянин пронёс крысу в самолет, спрятав её в трусы
05 октября 2023, 16:50

Фото: iStock/andwill

Пассажир «Победы» пронёс в самолет крысу, спрятав ее в трусы, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, мужчина летел рейсом Москва — Минеральные Воды. Перевозка крыс на борту самолета строго запрещена, однако, россиянин не захотел расставаться со своим домашним грызуном и решил провезти его в трусах. 

В момент полета мужчина решил дать крысе подышать, достал её из трусов, и тогда нелегального пассажира заметила стюардесса. 

Информацию о грызуне передали в принимающий аэропорт Минеральных вод, поэтому, по прилёту мужчину уже ожидали полицейские. Сперва он попытался скрыть факт наличия питомца, однако, полиция все же смогла найти его спрятанного маленького друга.

Читайте также: 

WHN: Тела украинки и россиянина обнаружили в квартире в Варшаве

В Москве бизнес-центр штурмовали 40 человек в чёрных балаклавах

Петербургский пенсионер подал в суд на секс-шоп из-за «трещин старения»
#аэропорт
#полиция
#москва
#сми
#полицейские
#мужчина
Читайте нас в
Тела украинки и россиянина обнаружили в варшавской квартире
WHN: Тела украинки и россиянина обнаружили в квартире в Варшаве
05 октября 2023, 16:09

Фото: iStock/Artem_Furman

В квартире жилого дома в Варшаве обнаружили трупы украинки и россиянина, сообщает Wawa Hot News со ссылкой на прокуратуру города.
«Женщина, тело которой нашли в квартире, была украинкой, долгое время она проживала в Польше, а мужчина был россиянином», - прокомментировали ситуацию на портале. 

В полицию обратились родственники погибшего, мужчина долго не выходил с ними на связь. Прибывшие по месту жительства россиянина правоохранители приняли решение вскрыть квартиру, где и были обнаружены два трупа.

Соседи рассказали полицейским, что за день до смерти пара повздорила на улице. На следующее утро из их квартиры слышали женские крики.

В настоящий момент варшавская прокуратура устанавливает обстоятельства смерти иностранных граждан.

Читайте также: 

В Оренбурге бывшего бойца ЧВК «Вагнер» задержали с наркотиками

Троих подростков задержали за попытку диверсии в аэропорту Сыктывкара

В Иркутске задержали педофила с психическим заболеванием
#квартиры
#прокуратура
#женщина
#соседи
#мужчина
#польша
#смерть
#россия
#украина
Читайте нас в
СБУ заочно предъявила обвинения главе Ростеха Чемезову
05 октября 2023, 15:12

Фото: kremlin.ru

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения Сергею Чемезову, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Сергей Чемезов является главой государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

По словам СБУ, «Ростех» объединяет компании, производящие вооружение, используемое ВС РФ.

Обвинение Чемезову предъявили по статье о финансировании действий, совершенных для захвата госвласти или изменения границ Украины.

Ранее СБУ выдвинула обвинения 13 жителям Николаевской области в сборе и передаче данных о перемещении Вооруженных сил республики.

Читайте также: 

В Алтайском крае ФСБ задержало мужчину за подготовку теракта в интересах Украины

СБУ задержала двух жителей Украины по подозрению в поддержке РФ

ФСБ предостерегла мужчину в Калужской области от диверсий по заданию СБУ
#изменения
#ростех
#обвинение
#вооружение
#компании
#вс рф
#сбу
Читайте нас в
В Москве бизнес-центр штурмовали 40 человек в чёрных балаклавах
05 октября 2023, 14:49

Фото: istockphoto/sqback

Их целью были документы фирмы, которая занималась проектировкой инженерных систем.
SHOT пишет, что инцидент произошёл в БЦ «Дмитровский» в Бутырском районе Москвы. ООО «Велкон» (проектирует инженерные системы) с июля 2022 года арендует у ООО «Смартстрой» офис площадью 320 кв. м на первом этаже в БЦ на улице Новодмитровской.
 
Представитель «Велкона» сообщил, что в середине сентября арендодатель без объяснения причин заблокировал доступ в здание, где у фирмы остались рабочие компьютеры и документы. Две недели переговоров успехом не увенчались.
 
«Велкону» пришлось обратиться за помощью к участковому. Вместе с ним и несколькими десятками грузчиков. которые надели маски, работники накануне пришли в бизнес-центр. Только так они смогли пройти в здание собственного офиса.

Ранее сообщалось, что москвич отправил за границу 500 посылок с военной продукцией. ФТС России сообщает, что сотрудники таможни пресекли канал контрабанды военной продукции в европейские страны, США и Японию. Инженер из Москвы отправил за границу около 500 посылок на 31 миллион рублей. Инженера оборонно-промышленного комплекса уже задержали.

Выяснилось, что двое жителей Москвы создали интернет-магазин, через него 2 года они продавали товары военного назначения российского и советского образца.

Читайте также:

Москвич отправил за границу 500 посылок с военной продукцией

В Сыктывкаре неизвестные хотели поджечь здание на территории аэропорта

В Подмосковье 2-летний мальчик чуть не убил своего брата-близнеца
#москва
#чп
#происшествие
Читайте нас в
У крымского побережья выловили тело украинского диверсанта
Аксенов: В Крыму в пяти километрах от высадки нашли тело украинского диверсанта
05 октября 2023, 14:37

Фото: iStock/Michele Ursi

В пяти километрах от высадки украинского десанта, у крымского мыса ​Тарханкут, выловили тело одного из диверсантов, об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в интервью для «Крым 24».
«Еще обнаружен один 200-й украинец в экипировке в комбинезоне в пяти километрах от места высадки. Нашли тело несколько часов назад. Еще тела будут найдены так или иначе», - прокомментировал ситуацию Аксенов. 

Напомним, 4 октября группа украинских диверсантов под руководством ГУР Украины пытались десантироваться возле мыса Тарханкут. Однако, их действия были успешно пресечены самолетами ВКС РФ. 

При этом, 24 августа украинская ДРГ на лодках обстреляла кемпинг со спящими людьми на мысе Тарханкут. Перепуганные люди вышли из своих домиков и увидели две резиновые лодки, в которых находились 10 человек. После непродолжительной стрельбы они скрылись.

Читайте также: 

Пленный украинский диверсант: Группа должна была снять видео о «заходе» в Крым

ЦОС ФСБ РФ: Захвачен в плен один из диверсантов, пытавшийся проникнуть в Крым

Задержанный в Белоруссии украинский диверсант заявил, что Киев его предал
#тела
#украина
#крым
#всу
Читайте нас в
Петербургский пенсионер судится с магазином интимных товаров из-за секс-игрушки
Петербургский пенсионер подал в суд на секс-шоп из-за «трещин старения»
05 октября 2023, 14:29

Фото: iStock/Phubes Juwattana

77-летний петербургский пенсионер намерен судиться с магазином интимных товаров из-за бракованной секс-игрушки. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Сообщается, что пожилой мужчина приобрел в секс-шопе девайс, у которого на второй день использования порвалась резинка. По словам пенсионера, на изделии присутствуют «трещины старения», что говорит о браке устройства.

После покупки мужчина вернулся в магазин и потребовал сделать возврат, однако ему отказали. Пенсионер обратился в суд и потребовал, чтобы ему вернули потраченные на покупку деньги, выплатили неустойку в размере 486.70 рублей, а также компенсировали моральный и физический вред.

Читайте также:

В ФРГ возбудили уголовное дело из-за посылки со скелетом крокодила

В Иркутске задержали педофила с психическим заболеванием

В Тюменской области полицейские задержали автомобиль с трупом в багажнике
#суд
#деньги
#магазин
#секс
#дело
#автомобиль
#уголовное дело
#пенсионер
#вред
#покупки
#полицейские
#мужчина
#фрг
Читайте нас в
В Оренбурге бывшего бойца ЧВК «Вагнер» задержали с наркотиками
05 октября 2023, 14:25

Фото: iStock/vladans

В полицию Оренбурга обратилась женщина. Она заявила, что брат ее мужа, бывший боец ЧВК «Вагнер», бесследно исчез, сообщает «Осторожно, новости».
Звонившая женщина рассказала, что 43-летний брат её мужа уехал в неизвестном направлении на своей машине, а после этого перестал выходить на связь. Женщина волновалась, что с ним что-то случилось, и очень попросила разыскать её родственника. 

Полиция выяснила, что бывший военный никуда не пропадал, а был задержан с наркотиками.

До службу в ЧВК он был судим 6 раз, из них 4 раза — как раз по наркотическим статьям. Отбывая последний срок, он получил приглашение на службу в ЧВК «Вагнер», а после окончания контракта зажил обычной жизнью.

Теперь ему грозит новое уголовное дело за наркотики. 

Читайте также:

В Краснодарском крае бывший боец ЧВК «Вагнер» сбежал из ИВС

В доме бывшей главы Ступино нашли нарколабораторию и три килограмма мефедрона

СК: В Астрахани задержали депутата с наркотиками
#полиция
#наркотики
#дело
#уголовное дело
#вагнер
#чвк
Читайте нас в
В ФРГ возбудили уголовное дело из-за посылки со скелетом крокодила
Zeit: против немца возбудили уголовное дело из-за посылки со скелетом крокодила
05 октября 2023, 14:15

Фото: iStock/alan64

В Германии возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которому отправили посылку со скелетом крокодила. Об этом сообщает Zeit.
Сообщается, что сотрудники таможенной службы Людвигсхафена обнаружили внутри одной из посылок безголовый скелет небольшого крокодила, который находился на подставке, украшенной кристаллами. Вид крокодила, скелет которого был в посылке, охраняется властями.

Получатель посылки утверждал, что должен был получить копию скелета исчезающего вида. Однако, по результатам экспертизы выяснилось, что скелет крокодила настоящий. В отношении гражданина Германии возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

В Тюменской области полицейские задержали автомобиль с трупом в багажнике

Появились подробности убийства жителя Тюмени, тело которого нашли в машине

В Иркутске задержали педофила с психическим заболеванием
#дело
#автомобиль
#уголовное дело
#скелет
#полицейские
#сотрудники
Читайте нас в
Появились подробности убийства жителя Тюмени, тело которого нашли в машине
В убийстве тюменца, чье тело нашли в багажнике, заподозрили его родственника
05 октября 2023, 14:04

Фото: iStock/Motortion

Следователи подозревают в убийстве 54-летнего мужчины, тело которого было найдено в багажнике автомобиля, его родственника. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области.
Сообщается, что в убийстве подозревается родственник погибшего Михаила. Он задержан. По предварительным данным, убийство было совершено по причине личной неприязни. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в Тюменской области полицейские задержали автомобиль с двумя детьми, у которых в багажнике лежал труп мужчины. На теле мужчины были обнаружены пулевые отверстия в районе шеи. Жена и сын погибшего задержаны.

Читайте также:

В Тюменской области полицейские задержали автомобиль с трупом в багажнике

В Иркутске задержали педофила с психическим заболеванием

В Крыму водитель иномарки сбежал с места аварии, в которой погибли два человека
#убийство
#дело
#автомобиль
#уголовное дело
#труп
#водитель
#аварии
#полицейские
#мужчины
#сын
Читайте нас в
Достижения.рф