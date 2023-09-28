В Великобритании подросток срубил знаменитое «дерево Робин Гуда»

Фото: istockphoto/cristianoalessandro
В Великобритании задержали 16-летнего подростка, который срубил известное «дерево Робин Гуда».
Sky News, ссылаясь на заявление полиции, пишет, что парень срубил одно из самых фотографируемых деревьев в стране.
Многовековой платан находился в национальном парке Нортумберленд на севере Англии. Известность приобрёл после того, как появился в фильме Кевина Костнера в 1991 года «Робин Гуд: Принц воров».
Ранее сообщалось, что турналог в Амстердаме вырастет до 12,5% и станет высочайшим в Евросоюзе. После того, как в силу вступят изменения, размер налога на ночь в отеле стоимостью €175 за номер взлетит с €15 до €22. По размеру турналога Амстердам занимает четвертое место в мире.
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Многовековой платан находился в национальном парке Нортумберленд на севере Англии. Известность приобрёл после того, как появился в фильме Кевина Костнера в 1991 года «Робин Гуд: Принц воров».
«Это известная на весь мир достопримечательность. События сегодняшнего дня вызвали огромный шок, печаль и злость среди местного сообщества и не только», —заявил старший полицейский офицер Кевин Уоринг.В 2016 году организация The Woodland Trust назвала платан «деревом года» Англии.
Ранее сообщалось, что турналог в Амстердаме вырастет до 12,5% и станет высочайшим в Евросоюзе. После того, как в силу вступят изменения, размер налога на ночь в отеле стоимостью €175 за номер взлетит с €15 до €22. По размеру турналога Амстердам занимает четвертое место в мире.
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Мария Фирсова