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В Великобритании шторм «Бабет» унёс жизни трёх человек

21 октября 2023, 17:49
Фото: iStock/shadrin_andrey

Фото: iStock/shadrin_andrey

В некоторых частях Шотландии объявлено красное предупреждение об опасности.
360tv сообщает, что из-за урагана без света остались примерно 4000 человек. Уровень воды в реках поднимается и вызывает наводнения, людей эвакуируют.

Накануне из-за шторма аэропорт Лидс-Брэдфорд закрыли после того, как пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.


Ранее сообщалось, что число погибших в результате ливней и наводнений на северо-востоке Ливии превысило 11 тысяч человек. Пропавшими без вести числятся 20 тысяч человек. Такие данные приводит ливийское общество Красного Полумесяца.

Циклон «Даниэль» обрушился на северо-восточное побережье Ливии и принес с собой штормовой ветер и обильные ливни с грозами, передает телеканал Al Arabiya. Были затоплены жилые дома, больницы и другие важные социальные объекты. Сильнее всего пострадал город Дерна в области Киренаика, четверть которого просто смыло водой в море.

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#великобритания
#новости
#шторм
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Во Франции задержали пытавшегося пронести соляную кислоту в лицей подростка
BFMTV: во Франции задержали несшего соляную кислоту в лицей подростка
21 октября 2023, 17:50

Фото: iStock/artolympic

Полиция во французском департаменте Приморская Сена задержала лицеиста сирийского происхождения, который пытался пронести в образовательное учреждение соляную кислоту для изготовления взрывчатки. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Отмечается, что взрывчатку в лицее 17-летний злоумышленник хотел изготовить в пятницу, 20 октября. По информации агентства, он находился под наблюдением  отдела по профилактике радикализации в 2020 и 2021 годах.

Ранее сообщалось, что неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции. Ранено несколько человек, один преподаватель убит. По информации главы МВД Франции Жеральда Дарманена, преступник задержан сотрудниками полиции. За последние сорок лет подобные атаки привели к смерти около десяти учителей.

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В провинции Анталья столкнулись два микроавтобуса с российскими туристами

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#мвд
#сми
#совещание
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#человек
#преподаватель
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В Красноярском крае в аварии погибли три человека
21 октября 2023, 17:24

Фото: iStock/Anton Novikov

Смертельное ДТП случилось в Красноярском крае.
Вечером 21 октября на 237 км автодороги Р-257 «Енисей» в Новоселовском районе случилось ДТП. По предварительной информации МВД, ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с иномаркой Toyota Raum.
 
«Водитель и двое взрослых пассажиров ВАЗ-2107 погибли. Также в автомобиле пострадали двое несовершеннолетних. В иномарке пострадали водитель и пассажир», - сообщили в МВД.
На дороге организовано реверсивное движение. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

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#дтп
#авария
#чп
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В провинции Анталья столкнулись два микроавтобуса с российскими туристами
21 октября 2023, 17:18

Фото: iStock/conejota

Два микроавтобуса с туристами из России столкнулись на юге Турции в провинции Анталья. Об этом сообщает агентство IHA.
Сообщается, что пять российских туристов и два водителя микроавтобусов госпитализированы. Инцидент произошел в районе деревни Кылызагач.

Отмечается, что большая часть пострадавших отказалась от госпитализации.

«Среди отказавшихся были те, у кого лицо было в крови или они перевязывали раны выданными врачами бинтами», — пояснили в агентстве.

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября на 237 км автодороги Р-257 «Енисей» в Новоселовском районе случилось ДТП. По предварительной информации МВД, ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу. Водитель и двое взрослых пассажиров ВАЗ-2107 погибли. 

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#приставы
#инцидент
#мужчина
#заявление
#дтп
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В Госдуме заявили о задержании оскорбивших самарского губернатора мигрантов
Хинштейн: задержаны оскорбившие самарского губернатора мигранты
21 октября 2023, 17:12

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что мигрантов, которые угрожали губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, задержали. Об этом Хинштейн написал в своем телеграм-канале.
По словам главы комитета Госдумы, задержанными оказались два брата, уроженцы Таджикистана. Хинштейн отметил, что злоумышленники на регулярной основе совершали преступления и драки.

Сообщается, что старший брат находится под арестом, а младшего экстрадируют из РФ. 

Напомним, в период с 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько драк между подростками и мигрантами. В результате побоищ некоторые их участники получили травмы.

Возбуждены уголовные дела о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью. Пять обвиняемых по данному делу арестованы.

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#полиция
#травмы
#девочка
#омбудсмен
#рф
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В московской квартире граната убила парня, её принёс старший брат
21 октября 2023, 17:12

Фото: istockphoto/Andrey Danilov

Гранату в квартиру принёс родной старший брат погибшего.
Shot пишет, что безработный 25-летний Андрей из московского района Покровское-Стрешнево стал главным подозреваемым в деле о гибели своего брата. 1 сентября в квартире на четвёртом этаже на улице Мещерякова взорвалась граната Ф-1 в руках 20-летнего Александра. Парню оторвало обе руки, выбило глаз, переломало рёбра и грудину, повреждены были внутренние органы. Он скончался в больнице спустя пару часов. Александр учился на втором курсе Российского технологического университета. 

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное хранение боеприпасов». Откуда старший брат взял гранату и для каких целей, выясняют следователи. Андрей оправлен под подписку о невыезде. Ему может грозить до 7 лет колонии.

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#москва
#граната
#чп
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В Молдавии в аварии с прокурорской машиной погибла семья из четырех человек
21 октября 2023, 15:52

Фото: iStock/Soumen Hazra

Прокурор управлял машиной, которая стала причиной гибели четырех человек.
Генпрокуратура Молдавии подтверждает, что за рулем автомобиля, который стал причиной ДТП, в котором погибли четыре человека, находился районный прокурор.
 
Поздним вечером в пятницу на трассе R1 Унгены – Кишинев Skoda Fabia врезалась в телегу недалеко от села Бахмут Каларашского района. Погибли четыре человека, в том числе 3-месячный ребенок. Все были членами одной семьи и находились в телеге. Ещё двое человек с серьезными травмами госпитализированы. Проверка водителя на алкотестере дала отрицательный результат.
 
«Так как установлено, что за рулем автомобиля, попавшего в ДТП, находился прокурор Унгенского района, уголовное дело возбуждено исполняющим обязанности генерального прокурора», –сказано в заявления на официальном сайте Генпрокуратуры Молдавии.
Водителя задержали, в отношении него применят меру пресечения в виде заключения под стражу. На данном этапе расследования он пользуется презумпцией невиновности.

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#дтп
#авария
#прокуратура
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В Новосибирске перед концертом напали на пианиста Стельмаха
21 октября 2023, 15:28

Фото: istockphoto/leolintang

На пианиста Дениса Стельмаха напал хулиган во время гастролей музыканта в Новосибирске.
Денис Стельмах рассказал, что накануне поздно ночью возвращался в отель. Неожиданно к нему подошел неизвестный в сопровождении своей дамы. Мужчина попросил закурить. Услышав отказ, ударил музыканта. Пианист от удара в челюсть упал, а его обидчик и его спутница ушли. Чуть позже Стельмах отыграл концерт, несмотря на боль в области щеки.
 
«Щека опухшая, но в целом все хорошо. Я просто никогда не получал по лицу за 28 лет», - рассказал музыкант «Подъему».
Стельмах уточняет, что из-за инцидента не расстроился.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске ищут мальчика, который ушёл из дома без верхней одежды. 

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#чп
#полиция
#музыкант
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Из магазина Никиты Ефремова изъяли 5000 пар обуви
21 октября 2023, 15:09

Фото: istockphoto/Kwangmoozaa

Мужчина написал заявление на магазин Ефремова по просьбе блогеров.
Baza пишет, что Владимир Ижмуков с коллегой по потребительскому надзору пришёл в магазин Никиты Ефремова после того, как узнали, что на точку поступает много жалоб об отсутствии маркировки и документов. Владимир пришёл в магазин в качестве покупателя, попросил примерить кроссовки и убедился, что отсутствует необходимая маркировка.
 
«Попросили маркировку и лицензионное соглашение от первообладателей «Адидас» и «Найк». Нам ни одного документа не предоставили, сказали, что приедет юрист — и он всё покажет. Приехал юрист, никаких доков не показал, начал грубить, мол, вы кто такие, я не буду с вами говорить», — говорит Владимир.
Покупатели вызвали полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли товар. Владелец магазина Никита Ефремов заявил, что магазины в Санкт-Петербурге и Москве закрыты по техническим причинам.

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#обувь
#москва
#полиция
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В Новосибирске ищут мальчика, который ушёл из дома без верхней одежды
21 октября 2023, 15:02

Фото: iStock/Sinicakover

В Новосибирске ведутся поиски 10-летнего мальчика, который вышел на улицу в одной футболке и пропал.
Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Новосибирской области. ЧП случилось в Первомайском районе города. По информации волонтеров, ребенок вышел из дома и пропал. 

В городе установилась холодная погода, а школьник был одет в легкую одежду. На нём была синяя футболка, черные шорты и сине-белые кроссовки. Мальчик худощавого телосложения, с голубыми глазами и светлыми волосами.

Ранее сообщалось, что двое пропавших в подмосковной деревне Мисайлово мальчиков — 11-летний Владимир и 13-летний Артем — найдены живыми. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Сообщается, что мальчики пришли к своей подружке, которая живет в Кузьминках. С этой девочкой ребята дружили раньше, однако перестали общаться около шести месяцев назад. Отмечаются, что мальчики не рассказывают, где провели эту ночь.

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