В Великобритании шторм «Бабет» унёс жизни трёх человек

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В некоторых частях Шотландии объявлено красное предупреждение об опасности.
360tv сообщает, что из-за урагана без света остались примерно 4000 человек. Уровень воды в реках поднимается и вызывает наводнения, людей эвакуируют.
Накануне из-за шторма аэропорт Лидс-Брэдфорд закрыли после того, как пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате ливней и наводнений на северо-востоке Ливии превысило 11 тысяч человек. Пропавшими без вести числятся 20 тысяч человек. Такие данные приводит ливийское общество Красного Полумесяца.
Циклон «Даниэль» обрушился на северо-восточное побережье Ливии и принес с собой штормовой ветер и обильные ливни с грозами, передает телеканал Al Arabiya. Были затоплены жилые дома, больницы и другие важные социальные объекты. Сильнее всего пострадал город Дерна в области Киренаика, четверть которого просто смыло водой в море.
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Накануне из-за шторма аэропорт Лидс-Брэдфорд закрыли после того, как пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Циклон «Даниэль» обрушился на северо-восточное побережье Ливии и принес с собой штормовой ветер и обильные ливни с грозами, передает телеканал Al Arabiya. Были затоплены жилые дома, больницы и другие важные социальные объекты. Сильнее всего пострадал город Дерна в области Киренаика, четверть которого просто смыло водой в море.
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Мария Фирсова