В Великобритании сотрудница тюрьмы получила срок за роман с заключенным

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В Великобритании сотруднице тюрьмы вынесли приговор за то, что она завела роман с заключенным и снабжала его наркотиками. Об этом пишет LADbible.
Следователи установили, что между Хантер и преступником завязался роман, и сотрудница тюрьма совершала ради возлюбленного должностные преступления.
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