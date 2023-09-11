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В Великобритании сотрудница тюрьмы получила срок за роман с заключенным

LADbible: В Великобритании сотрудница тюрьмы получила срок за роман с заключенным
11 сентября 2023, 05:25
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Великобритании сотруднице тюрьмы вынесли приговор за то, что она завела роман с заключенным и снабжала его наркотиками. Об этом пишет LADbible.

Джоан Хантер в декабре 2020 года тайно пронесла на территорию тюрьмы города Солфорд, графство Большой Манчестер, мобильный телефон и марихуану, а позже передала их заключенному Коннору Уиллсу. 27-летнюю женщину 6 сентября приговорили к трем годам лишения свободы.

Следователи установили, что между Хантер и преступником завязался роман, и сотрудница тюрьма совершала ради возлюбленного должностные преступления.

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#следователи
#тюрьма
#мужчина
#великобритания
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В Кривом Роге звучат взрывы
ТСН: В Кривом Роге звучат взрывы
11 сентября 2023, 04:31

Фото: iStock/Harry Wedzinga

На Украине звучат взрывы в городе Кривой Рог Днепропетровской области звучат взрывы. Об этом сообщает ТСН.
«Кривой Рог — мощные взрывы. Мониторинговые каналы сообщают о повторных взрывах в Кривом Роге», — говорится в публикации.

Согласно онлайн-картам воздушных тревог министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях звучит воздушная тревога.

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#взрывы
#тревога
#воздушная тревога
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Пьяный сахалинец устроил стрельбу из ружья на парковке
11 сентября 2023, 03:06

Фото: iStock/Chalabala

Сахалинец устроил ночную стрельбу на автомобильной парковке возле дома. Об этом сообщает Телеграм-канал «ЧП Сахалин».
Уточняется, что инцидент случился в селе Сокол в Долинском районе. Мужчина с предметом, похожим на ружье, вышел из многоэтажки около 12 ночи и стал стрелять в воздух. Из-за стрельбы сработали сигнализации машин, припаркованных у дома. Однако никто из жильцов не решился утихомирить буйного мужчину.

Спустя время стрелка задержали полицейские, мужчина оказался пьян. Отмечается, что оружие, которое он использовал, было оформлено должным образом. Информация о пострадавших и поврежденных автомобилях отсутствует. 

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#инцидент
#полицейские
#мужчина
#дома
#информация
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SHOT: Под Новосибирском мужчина убил умственно отсталого школьника
SHOT: Под Новосибирском мужчина случайно убил умственно отсталого школьника
11 сентября 2023, 02:47

Фото: iStock/blinow61

Под Новосибирском садовод во время заготовки дров случайно убил умственно отсталого семиклассника. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
В публикации говорится, что трагедия случилась в селе Бочкарёво Черепановского района. Рабочий садоводческой фирмы отправился в лес, чтобы заготовить дрова на зиму. Помочь 29-летнему мужчине вызвался 14-летний сын коллеги.

Мужчина пилил сухостой бензопилой, после чего подросток укладывал дрова штабелями. В какой-то момент мальчик отвлекся, и ему на голову рухнул огромный сук. Подросток скончался до приезда скорой помощи. Отмечается, что он учился в специальной школе для умственно отсталых.

В настоящее время садовода задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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Минобороны: Российские силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью
11 сентября 2023, 01:59

Фото: iStock/alexeynovikov

Силы ПВО уничтожили два беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 01:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

В свою очередь белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале рассказал, что инцидент произошёл в Яковлевском городском округе. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. Пострадавших, по словам главы региона, на земле уже работают оперативные службы.

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Пропавшую в Екатеринбурге 12-летнюю девочку нашли живой
11 сентября 2023, 01:19

Фото: Фотобанк Московской области

В Екатеринбурге 12-летню девочку, не вернувшуюся ранее ночевать домой, нашли живой. Поиски ребенка начались 10 сентября рано утром, а в 09:30 подросток был найден. Об этом пишет Е1.
Уточняется, что девочка проживает в Чкаловской районе города. Она не вернулась домой в субботу, 9 сентября, а 10 сентября в 05:00 подростка начали искать. Полиция занималась поисками вместе с волонтерами отряда «Подъем».

Подробности инцидента, в частности, где ребенок провёл ночь, пока не сообщаются.

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#полиция
#ребёнок
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Самолет ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области
Mash: Самолет ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области
11 сентября 2023, 01:12

Фото: iStock/aapsky

Легкомоторный самолет ВСУ 10 сентября в 9:00 атаковал вышку сотовой связи в Брянской области. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
В публикации говорится, что границу России пересек серебристый А-32 украинской компании «Аэропракт», после чего сбросил в районе сел Юрковичи и Чуровичи осколочный боеприпас ВОГ и скрылся.

По информации канала, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

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#рф
#россия
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В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу по автобусной остановке
МВД: В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу по автобусной остановке
11 сентября 2023, 01:03

Фото: Фотобанк Московской области

В Нижнем Новгороде мужчина в центре Сормовского района открыл стрельбу из пневматического пистолета. Его задержали, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Уточняется, что в воскресенье около 22:00 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный открыл стрельбу по автобусной остановке

«По горячим следам сотрудниками полиции 36-летний гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции. У злоумышленника изъят пневматический пистолет, из которого он стрелял в общественном месте. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто из граждан не обращался», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Обстоятельство произошедшего в настоящее время уточняются.

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Частный вертолет разбился в Вологодской области
10 сентября 2023, 19:12

Фото: istockphoto/AVZimovskoy

Неподалеку от Вологды потерпел крушение частный вертолет Robinson. По предварительным данным, на борту в момент аварии находились три человека.
Вертолет выполнял незарегистрированный полет над озером Воже на севере Вологодской области. Он шел над поверхностью водоема на малой высоте. В какой-то момент по неизвестной причине пилот потерял управление, и машина рухнула в воду. Двое из находившихся на борту чудом выжили, получив различные травмы в результате падения вертолета. Третьего в настоящее время разыскивают спасатели. Предполагается, что он утонул.

Несмотря на большую площадь, озеро Воже достаточно мелководно, средняя глубина его не превышает 0,9 метра, поэтому остается надежда, что и третьему участнику злосчастного полета удалось выжить. Экстренные службы пока не прекращают поиски. Следственное управление СК России по региону организовало проверку по факту происшествия.

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#вертолёт
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#машина
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Ученица девятого класса скончалась в Свердловской области
10 сентября 2023, 12:04

Фото: istockphoto/mapo

В Свердловской области внезапно умерла ученица девятого класса. Девочка училась в школе № 5, расположенной в поселке Большой Исток. Одной из версий происшедшего называют самоубийство.
Страница школьницы в социальной сети переполнена печальными комментариями знакомых. «Девочка, что ты натворила...» с грустью написала одна из подруг. Девятиклассница подрабатывала, занимаясь маникюром, и на ее последнем посте на странице ее работа, которой она хотела похвастаться перед подписчиками, сообщает издание E1.RU.

Родители учеников школы № 5 теперь переживают за состояние своих детей. Они говорят, что это не первый трагический случай. Одна из мам посетовала, что в школе нет психолога и с детьми никто не проводит никаких бесед. Она призвала педагогов быть мягче с учениками, так как дети и подростки очень ранимые, и тяжело переживают стрессы, с которыми им приходится сталкиваться и дома, и в школе.

Корреспондент издания связался с директором школы, но тот не стал отвечать на претензии родителей и отказался разговаривать по телефону, а после предложения встретиться лично бросил трубку. В Следственном комитете Свердловской области также отказались комментировать происшедшее.

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