В Великом Новгороде пожилой пассажир автобуса скончался после падения в салоне в результате ДТП

Фото: iStock/conejota
В Великой Новгороде пожилой пассажир скончался из-за падения в салоне автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Уточняется, что молодой водитель автобуса ПАЗ из-за несоблюдения дистанции врезался в стоящий впереди на запрещающем сигнале светофора автомобиль Chevrolet. В результате столкновения пожилой пассажир 1949 г.р. упал в салоне автобуса. На место прибила машина скорой помощи, в которой мужчина скончался.
В настоящее время проводится работа по выяснению обстоятельств и причин аварии.
Ранее сообщалось, что в Турции водитель автобуса, не справившись с управлением выехал на встречную полосу и врезался в ограждение. В результате ДТП 11 человек погибли на месте, а один скончался в машине скорой помощи.
Читайте также:
В Турции 12 человек погибли в ДТП в автобусом
В Пермском крае девять детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
В Подмосковье Audi влетела в полицейский автомобиль
В настоящее время проводится работа по выяснению обстоятельств и причин аварии.
Читайте также:
В Турции 12 человек погибли в ДТП в автобусом
В Пермском крае девять детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
В Подмосковье Audi влетела в полицейский автомобиль
Анастасия Чинкова