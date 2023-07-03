В Венесуэле потерпел крушение истребитель Су-30

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В воскресенье, 2 июля, многоцелевой истребитель Су-30МК2 ВВС Венесуэлы потерпел крушение при проведении тренировочного полета в штате Миранда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил семье погибшего летчика соболезнования и распорядился расследовать причины авиакатастрофы.
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Диана Аванесян