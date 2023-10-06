В Верхней Пышме бетонные блоки упали на детскую площадку

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В Верхней Пышме Свердловской области на детскую площадку свалились бетонные блоки со стройки.
E1.RU пишет, что ЧП случилось на улице Сапожникова. Среднеуральская строительная компания возводит там здание. Со строительного крана на детскую площадку упали бетонные блоки.
В момент падения блоков на детской площадке людей не было. Строительная компания пока не прокомментировала ситуацию.
Ранее в Екатеринбурге жители частных домов на улице Узорной засыпали дорогу камнями, перекрыв проезд для автомобилей. По информации издания, екатеринбуржцы такими действиями перекрыли дорогу к школе №55 для жителей поселка Совхозный. Так местные жители борются с водителями, объезжающими по этой дороге пробку на улице Амундсена.
В Екатеринбурге жители перекрыли проезд к школе, засыпав дорогу камнями
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«Кран уронил на детскую площадку строительные блоки. Эти дома возводятся с нарушениями, работы осуществляются даже в ночное время!» —сообщил знакомый с ситуацией.
Ранее в Екатеринбурге жители частных домов на улице Узорной засыпали дорогу камнями, перекрыв проезд для автомобилей. По информации издания, екатеринбуржцы такими действиями перекрыли дорогу к школе №55 для жителей поселка Совхозный. Так местные жители борются с водителями, объезжающими по этой дороге пробку на улице Амундсена.
«Они уже на протяжении десяти лет периодически ставят шлагбаумы, блоки — и вот решили просто такое насыпать. Заявление написано, ищем исполнителя, водителю грозит штраф. Это проезд к школе, она стоит прямо за рекой», — рассказала журналистам одна из жительниц Совхозного.Читайте также:
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Мария Фирсова