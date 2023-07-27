В Выборге прохожий обнаружил человеческие останки

Фото: iStock/Tennessee Witney
В Выборге местный житель обнаружил человеческие останки во время прогулки по лесу, сообщает «Фонтанка».
40-летний мужчина гулял по лесной опушке, когда заметил в стране нечто, похожее на скелет. О находке он сразу же сообщил в правоохранительные органы.
Оперативники, прибывшие на место происшествия, обнаружили кости, череп и камуфляжную форму с шевроном ведомственной охраны Минтранса.
Останки отправили судмедэкспертам для установления личности погибшего. Теперь в загадочном происшествии будут разбираться местные правоохранительные органы.
Читайте также:
На Алтае потерпел крушение вертолет Ми-8 с группой туристов на борту
Сенатор Шейкин обратился в Генпрокуратуру и РКН с просьбой заблокировать «Глаз Бога»
SHOT: В Подмосковье огромная толпа набросилась на мужчину, обвинив его в педофилии
Оперативники, прибывшие на место происшествия, обнаружили кости, череп и камуфляжную форму с шевроном ведомственной охраны Минтранса.
Читайте также:
На Алтае потерпел крушение вертолет Ми-8 с группой туристов на борту
Сенатор Шейкин обратился в Генпрокуратуру и РКН с просьбой заблокировать «Глаз Бога»
SHOT: В Подмосковье огромная толпа набросилась на мужчину, обвинив его в педофилии
Евгения Парфентьева