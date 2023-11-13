В Выборге задержали начальника полиции за взятки на 8 млн рублей

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В Ленинградской области задержан начальник управления МВД России по Выборгскому району. Он подозревается в получении взяток за незаконную вырубку леса в размере восьми миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«По оперативным данным, за оказание общего покровительства незаконной вырубке леса он получил взятки на общую сумму более 8 млн рублей», - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В понедельник, 13 ноября он был задержан в собственной квартире.
Уточняется, что причастность начальника УМВД к преступлению удалось установить при расследовании другого дела, в рамках которого в конце октября был задержан начальник экономической полиции Выборга. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Он покровительствовал лицам, занимавшимся нелегальной вырубкой леса в Выборгском районе. Полиция устанавливает весь круг лиц, которые были причастны к данному делу.
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