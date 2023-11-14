В Виннице сотрудник СБУ подрался с украинскими военными из-за песни Круга

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Служба безопасности Украины (СБУ) отстранила своего сотрудника, который подрался с украинскими военнослужащими из-за песни Михаила Круга. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на представителя пресс-службы СБУ.
Нацполиция Украины в итоге возбудила уголовное дело, квалифицировав происшествие как хулиганство.
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