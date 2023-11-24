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В военкомат доставили более 100 сотрудников Wildberries после задержания в Электростали

В военкомат доставили 105 сотрудников Wildberries после задержания на складе
24 ноября 2023, 15:05
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В военкомат доставили 105 сотрудников Wildberries после задержания на складе в Электростали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
Уточняется, что те их них, кто попадает под осенний призыв будут направлены на срочную службу в ВС РФ. Также не некоторых задержанных составлены протоколы за отсутствие дактелоскопии.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов приехали на склад Wildberries в подмосковную Электросталь с целью проверки. Представители Росгвардии заняты поимкой нелегальных мигрантов и тех, кто в последнее время получил российское гражданство, и, решившие не вставать на воинский учет. По словам работников склада, некоторым задержанным выдают повестки в военкомат.


В пресс-службе компании заявили, что из-за проверки документов возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров, а также сроки получения. Уточнялось, что более 8 тыс сотрудников не могли работать.

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Российский поселок забросало человеческими костями с размытого кладбища
На берегу Байкала в Большом Голоустном люди находят человеческие кости
24 ноября 2023, 15:14

Фото: istock / nantonov

В иркутском поселке Большое Голоустное на берегу Байкала размыло старое кладбище. Сообщается, что люди находят кости, которые вымывает водой с местного кладбища и разносит по берегу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Иркутская областная прокуратура.

«Прокуратура Иркутского района организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о разрушении захоронений в п. Большое Голоустное», — сказано в сообщении.
Ведомство проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее сообщалось, что в Москве при проведении работ по демонтажу подземных коммуникаций частного нежилого здания в 1-м Сетуньском проезде  при проведении строительных работ был обнаружен человеческий скелет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#скелет
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Мобилизованный из Бурятии сфабриковал смерть, чтобы не возвращаться на СВО
24 ноября 2023, 15:13

Фото: iStock/Sinenkiy

Мобилизованный из Бурятии Зоригто Арабжаев купил поддельную справку о смерти, чтобы не возвращаться на специальную военную операцию, об этом сообщает Улан-удэнский гарнизонный военный суд.
По информации суда, Арабжаев был призван на службу в ноябре 2022 года. В марте 2023 года он уехал в отпуск, из которого не стал возвращаться. Вместо этого он приобрёл фиктивную справку о собственной смерти. 

В мае нынешнего года Арабжаев был задержан по месту жительства.

После проведения всех необходимых экспертиз, подсудимый был признан вменяемым и годным к службе. 

Суд признал Арабжаева виновынм по статье о дезертирстве и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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Двое мужчин избили пенсионера в Подмосковье за отказ их подвезти
В Щёлково двое мужчин избили пенсионера, который отказался их подвезти
24 ноября 2023, 14:35

Фото: iStock/Paul Gorvett

Двое уроженцев Средней Азии избили пенсионера в Подмосковье за то, что он отказался подвезти их на своём автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Уточняется, что в Щёлково двое мужчин перегородили дорогу и не давали проехать 76-летнему пенсионеру на автомобиле. После этого они сели в салон и избили мужчину за то, что он отказался их подвести. Также они повредили и сам автомобиль. В результате их насильственных действий, пенсионер согласился отвести своих обидчиков. 

 Также в МВД сообщили, что в этот же день уроженцы Средней Азии вступили в конфликт с мужчиной 1985 года, после чего избили его. 

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. 

Мужчин, избивших жителей, задержали. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье об угоне с применением насилия. 

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Мать три месяца жила с мёртвыми детьми в квартире в Псковской области
#мвд
#конфликт
#уголовное пенсионер
#избиение
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Появились подробности о семье, где мать жила с трупами своих детей три месяца
Семью под Псковом, где мать жила с мертвыми детьми, снимали с учета опеки
24 ноября 2023, 14:24

Фото: istock / zoka74

Семья из города Великие Луки (Псковская область), в которой мать подозревают в убийстве троих своих детей, состояла на учете в органах опеки. Она была снята с него три года назад.
Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова «Газете.Ru».

Напомним, в Псковской области обнаружили мёртвыми троих детей. Они были найдены в квартире и в частном доме. Детские тела были накрыты одеялами и лежали так с августа. Три месяца мать жила рядом с трупами своих детей.

«Следственные органы ведут проверку всех фактов, изучают места обнаружения тел, возбуждены уголовные дела. Уполномоченным запрошена информация у органов системы профилактики в отношении многодетной семьи и проводимой с ней работы. <...> Семья кратковременный период находилась на учете в органах опеки и была снята с учета в 2020 году», — сказала она.
Сообщается, что в семье остались живи 2 ребенка. Сейчас решает вопрос об их устройстве в жизни. Дети в безопасности, им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, заверила Соколова.

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#семья
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#тела
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Суд продлил арест Дарьи Треповой* по делу о теракте
Суд продлил арест Треповой* до 18 апреля по делу о теракте в Петербурге
24 ноября 2023, 14:19

Фото: iStock/gorodenkoff

Второй западный окружной военный суд продлил на полгода срок ареста Дарье Треповой*, которая устроила теракт в кафе Петербурга, в результате чего погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что мера пресечения была оставлена без изменений, а срок ареста продлён ещё на шесть месяцев, до 18 апреля 2024 года.

По сообщениям корреспондента агенства, Трепова* выступала против решения суда, вновь заявив о том, что не признаёт свою вину в совершении террористического акта и незаконном обороне взрывных устройств. Адвокат подсудимой требовал внести изменения в меру пресечения и отправить Трепову* под домашний арест. 

Напомним, что в апреле этого года на мероприятии, которое проходило в Петербурге, Трепова* передала Владлену Татарскому статуэтку, начинённую взрывчаткой. В результате взрыва военкор погиб. Ещё 52 человека получили ранения.

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#суд
#арест
#адвокат
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В Великих Луках троих детей обнаружили мёртвыми, главная подозреваемая – их мать
24 ноября 2023, 14:01

Фото: iStock/Motortion

В Псковской области троих детей обнаружили мёртвыми, в убийстве подозревают их мать, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
По информации Следственного комитета, тела восьмилетней девочки и двоих мальчиков дошкольного возраста обнаружили в квартире в городе Великие Луки и в частном доме в Куньинском районе. 

По подозрению в убийстве детей задержали их мать. На неё возбудили уголовное дело об убийстве малолетних, в настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой.

В это время, следователи продолжают работать на месте происшествия, а также устанавливают все обстоятельства трагедии.

Помимо этого, СК даст правовую оценку действиям органов систем профилактики.

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В Дагестане мужчина сломал ногу полицейскому
В Дагестане мужчина сломал ногу сотруднику полиции при исполнении
24 ноября 2023, 13:17

Фото: istock / Dzurag

Сотрудник отдела ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана пострадал, пока пытался разнять драку около поста полиции на 333 км федеральной автодороги «Астрахань-Махачкала». Сообщается, что полицейский сломал ногу. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МВД республики.

Между жителями Ногайского района 29 и 37 лет произошел конфликт, который перерос в драку. Сотрудники полиции пытались успокоить агрессивных водителей, но один из напал на стража порядка.

«Для пресечения противоправных действий полицейские Кизлярского района, находившиеся неподалеку, потребовали прекратить драку. Один из мужчин отказался выполнить законные требования полицейского и оказал сопротивление, в результате чего у полицейского была сломана нога», – сказано в сообщении.
Сотрудник патрульно-постовой службы оказался в больнице с переломом ноги, а дебоширов доставили в отдел полиции. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге таролог напала на учительницу с водой и солью из-за плохой оценки в аттестате дочери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#проверка
#мвд
#конфликт
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#автодороги
#сотрудники
#новости
#драка
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В Бурятии осудили мобилизованного, инсценировавшего свою смерть
Baza: суд в Бурятии дал пять лет мобилизованному, инсценировавшему свою смерть
24 ноября 2023, 12:45

Фото: iStock/Zolnierek

В Бурятии осудили мобилизованного, который инсценировал собственную смерть. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что Зоригто Арабжаев, мобилизованный в сентябре прошлого года, отправился в зону проведения СВО. В марте он вернулся домой в 10-дневный отпуск. Однако по прошествии этого времени на фронт не вернулся.

Сотрудники полиции, прибывшие по месту жительства россиянина, встретили его сына, который предоставил свидетельство о смерти отца. 

Позднее выяснилось, что документ подделан – Арабжаев приобрёл его у неизвестного продавца. В мае сотрудники полиции вновь прибыли к нему домой и обнаружили мобилизованного живым. После этого его задержали. 

Решением Улан-Удэнского гарнизонного военного суда мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет по статье о дезертирстве. 

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#мобилизация
#суд
#спецоперация
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Глава Ленинского округа Спасский задержан в Подмосковье
24 ноября 2023, 12:28

Фото: Telegram-канал А. Спасского

Глава Ленинского городского округа Подмосковья Алексей Спасский задержан силовиками. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, в настоящее время в администрации округа проводятся обыски.
 
Спасский стал главой Ленинского округа в 2021 году.

Накануне также стало известно, что полиция задержала замглавы Ленинского района Московской области Альберта Гравина по делу о незаконном строительстве жилых домов. По информации СМИ, около двух недель назад Гравина сняли с его должности и дали возможность уйти по собственному желанию, однако, уже сегодня он был задержан сотрудниками полиции.

По предварительной информации, чиновника задержали по делу о незаконном строительстве жилых домов. Гравин выдавал разрешения на жилую многоэтажную застройку в тех зонах, где теперь оказалась ограничена зона покрытия систем противовоздушной обороны Московской области.

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