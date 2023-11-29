В Волгодонске пенсионер разбился, пытаясь сбежать из запертой квартиры

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82-летний житель Волгодонска хотел покинуть свою квартиру, где его заперла жена.
Мужчина упал с четвертого этажа и умер от полученных травм на улице Черникова, сообщает Don Mash.
Рядом с трупом на земле лежали куски простыней и проводов, на которых мужчина хотел спуститься. Веревка не выдержала, и мужчина упал.
Супруга закрыла пенсионера, чтобы он не напился.
Ранее сообщалось, что в Петергофе обездвиженных супругов обнаружили в запертой квартире на улице Халтурина. Внимание на квартиру обратили благодаря лаю собаки. Спасатели вскрыли дверь и увидели на полу 50-летнего мужчину и 55-летнюю женщину. Врачам не удалось спасти семью.
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Рядом с трупом на земле лежали куски простыней и проводов, на которых мужчина хотел спуститься. Веревка не выдержала, и мужчина упал.
Ранее сообщалось, что в Петергофе обездвиженных супругов обнаружили в запертой квартире на улице Халтурина. Внимание на квартиру обратили благодаря лаю собаки. Спасатели вскрыли дверь и увидели на полу 50-летнего мужчину и 55-летнюю женщину. Врачам не удалось спасти семью.
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Мария Фирсова