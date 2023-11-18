В Волгограде ищут мужчину, который в июне уехал на отдых с друзьями

Фото: istockphoto/syahrir maulana
В Волгограде разыскивают 34-летнего Дмитрия Ястребова, он с 28 июня не выходит на связь.
V1 пишет, что в последний раз его видели в районе Тулака в частном доме с друзьями. Там они отдыхали несколько дней. При этом друзья либо отказываются комментировать, что произошло 28 июня, либо говорят, что он пропавший поехал отдыхать в Адлер.
Близкие предполагают, что в тот вечер в доме могло произойти что-то ужасное, о чем друзья молчат.
Приметы мужчины: высокий, примерно 180 см, плотный. На правой ноге татуировка медведя. Шрамы от ожогов на руке, ухе и брови (слева). Серые глаза, светлые волосы. В день пропажи был в джинсовых шортах и футболке.
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Близкие предполагают, что в тот вечер в доме могло произойти что-то ужасное, о чем друзья молчат.
«Связь с Дмитрием прервалась 28 июня. На звонки и СМС он не отвечает. Один из друзей сказал: «Не ищите его. Он живет в Родниковой Долине, делает ремонты квартир». Но там никто его не видел. Другой сказал, что Дмитрий уехал на море в Адлер. Третий вообще не комментирует, заявляя, что не хочет во всём этом участвовать. Но в чем «всём» — не говорит». —говорит Екатерина, друг детства пропавшего.По словам женщины, полиция не ищет мужчину.
«Полиция нам только сказала, что они его пробивали по ж/д-базе. На имя Дмитрия был забронирован билет на 30 июня Дмитрием. Но выкуплен ли он и сел ли Дмитрий на поезд, они не знают»,-рассказыват женщина.У Дмитрия есть двое детей, бывшая жена и мачеха.
Приметы мужчины: высокий, примерно 180 см, плотный. На правой ноге татуировка медведя. Шрамы от ожогов на руке, ухе и брови (слева). Серые глаза, светлые волосы. В день пропажи был в джинсовых шортах и футболке.
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Мария Фирсова