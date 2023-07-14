В Волгограде на подростка упало дерево

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В Дзержинском районе Волгограда во дворе жилого дома на подростка упало дерево, ребенок госпитализирован и находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает комитет здравоохранения Волгоградской области, передает РИА Новости.
«Мальчик 2007 года рождения госпитализирован в травматологическое отделение больницы №7, состояние средней степени тяжести», - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что администрация Дзержинского района проводит проверку в связи с происшествием в отношении управляющей компании, которая занимается обслуживанием территорию, на которой случилось ЧП.
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Элина Позднякова