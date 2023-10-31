В Волгограде пенсионерка подорвалась на гранате, которую ей подкинули в огород

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В Волгограде пенсионерка подорвалась на гранате, которую ей подкинули на участок неизвестные.
По данным телеграм-канала SHOT, утром 71-летняя бабушка решила прибраться на своем участке, подошла к огороду и начала заниматься уборкой. Она взяла садовую телегу, которая облокачивалась на сарай. Когда она начала ее катить, прозвучал взрыв. Женщина получила сотрясение мозга, переломы бедра и плеча и множество осколочных ранений. Сейчас ее жизнь пытаются спасти медики.
Участок изучили и обнаружили радом с разрушенной тележкой металлические обломки. Предварительно, обломки принадлежат гранате РГД-5. Как она попала на участок выяснят правоохранительные органы.
Ранее в Краснодарском крае ребенку оторвало пальцы гранатой, которую его отец хранил 25 лет. Подробно ознакомиться с происшествием можно в нашем материале.
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Участок изучили и обнаружили радом с разрушенной тележкой металлические обломки. Предварительно, обломки принадлежат гранате РГД-5. Как она попала на участок выяснят правоохранительные органы.
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Алина Юрчак