В Волгограде пенсионерка подорвалась на гранате, которую ей подкинули в огород

В Тюмени мобилизованный военнослужащий вернулся из бара, где отдыхал с товарищем, и напал на него с ножом, поскольку сослуживец запретил ему употреблять алкоголь из-за его агрессивного поведения. Эти сведения содержатся в судебном акте по данному делу, пишет URA.ru.