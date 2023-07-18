В Волгограде полицейские ранили задержанного и месяц не верили, что в его ноге находится пуля

Фото:istockphoto/Aleksei Savin
В Волгограде 24 июня во время погони сотрудники полиции выстрелили из пистолета в мужчину, пуля попала в голень.
Baza пишет, что мужчину доставили в больницу, но там, по его словам, врач не обратил внимание на жалобу и просто обработал пулевое ранение зелёнкой.
Спустя 2 дня, уже в СИЗО, нога начала гноиться и распухать. Но помощь задержанному никто не оказывал. Мужчина рассказывает, что ему один раз в два дня делали перевязку с мазью «Левомеколь».
7 июля задержанного доставили в СИЗО в Калужской области. Там раной тоже никто не стал заниматься. В это время на голени лопнула опухоль, и пулю стало видно.
Но и после этого мужчине не сделали операцию. Только когда задержанного перевели в ИВС по Дзержинскому району, пулю достали. С момента задержания прошло 23 дня.
Сообщается, что мужчина 2 года находился в розыске по обвинению в насильственных действиях сексуального характеру по отношению к лицу, не достигшему 14 лет. Мужчина обвинения отрицает.
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Спустя 2 дня, уже в СИЗО, нога начала гноиться и распухать. Но помощь задержанному никто не оказывал. Мужчина рассказывает, что ему один раз в два дня делали перевязку с мазью «Левомеколь».
Но и после этого мужчине не сделали операцию. Только когда задержанного перевели в ИВС по Дзержинскому району, пулю достали. С момента задержания прошло 23 дня.
Сообщается, что мужчина 2 года находился в розыске по обвинению в насильственных действиях сексуального характеру по отношению к лицу, не достигшему 14 лет. Мужчина обвинения отрицает.
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Мария Фирсова