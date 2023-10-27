В Волгограде задержали военного, изнасиловавшего женщину на набережной

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В Волгограде задержали военнослужащего, который изнасиловал женщину на набережной, об этом сообщает «Осторожно, новости».
По информации СМИ, 25 октября 29-летний военнослужащий, который принимал участие в спецоперации, изнасиловал в парке у набережной Высоцкого 31-летнюю женщину.
Вчера мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов и поместили в следственный изолятор.
Отмечается, что ранее мужчина отбывал наказание за кражу и должен был находиться под административным надзором как недавно освободившийся из колонии.
Напомним, в городе Балтийск (Калининградская область) военный моряк, офицер Черноморского флота РФ, жестоко избил и изнасиловал местную жительницу.
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Вчера мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов и поместили в следственный изолятор.
Напомним, в городе Балтийск (Калининградская область) военный моряк, офицер Черноморского флота РФ, жестоко избил и изнасиловал местную жительницу.
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Евгения Парфентьева