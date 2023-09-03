В Волгограде зарезали 18-летнего футбольного судью Дерезу

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18-летний футбольный арбитр Дмитрий Дереза зарезан в Волгограде. Мужчина умер на глазах друзей.
V1.ru пишет, что футбольного арбитра убил 43-летний незнакомец. Преступление случилось вечером 1 сентября. Между мужчинами возник конфликт на улице Качалова. Неизвестный достал нож и зарезал Дмитрия Дерезу.
Также отец Дмитрия рассказал, что вместе с убийцей был ещё один молодой человек. Преступник нападал с ножом и на друга Дмитрия. Но парень успел отбиться. Он жив. Его госпитализировали.
Сообщается, что Дмитрий Дереза занимался футболом в академии местного «Ротора», работал арбитром. Федерация футбола Волгоградской области выразила соболезнования родителям Дмитрия и организовала сбор средств для его семьи.
Убийцу Дмитрия Дерезы задержали. Сотрудники СК РФ выясняют подробности произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
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«Дима маме вечером позвонил, сказал, что с пацанами гуляет. Из-за чего конфликт произошёл, я не знаю. Мне сказали, что убийцу задержали. Сегодня должны в суд повезти на арест. Кто он такой, я не знаю. Слышал, что он друг какого-то там смотрящего», –прокомментировал ситуацию Валерий Дереза, отец убитого Дмитрия.
Сообщается, что Дмитрий Дереза занимался футболом в академии местного «Ротора», работал арбитром. Федерация футбола Волгоградской области выразила соболезнования родителям Дмитрия и организовала сбор средств для его семьи.
Убийцу Дмитрия Дерезы задержали. Сотрудники СК РФ выясняют подробности произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
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Мария Фирсова