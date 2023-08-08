В Волгограде женщину задержали за убийство девятимесячного сына

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В Волгограде задержали женщину по подозрению в убийстве девятимесячного сына, сообщает Следственный комитет по региону.
По информации следствия, 3 августа подозреваемая оставила своего ребенка дома в одиночестве, заперла входную дверь и ушла. О ее местонахождении ничего не было известно в течении нескольких дней.
7 августа тело девятимесячного ребенка обнаружила бабушка. Он скончался без воды, еды и необходимого ухода.
Подозреваемую задержали, на нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
У задержанной есть еще двое несовершеннолетних детей. Перед органами опеки поставили вопрос о лишении матери родительских прав.
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7 августа тело девятимесячного ребенка обнаружила бабушка. Он скончался без воды, еды и необходимого ухода.
У задержанной есть еще двое несовершеннолетних детей. Перед органами опеки поставили вопрос о лишении матери родительских прав.
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Евгения Парфентьева