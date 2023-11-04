В Волгоградской области 12-летняя девочка сбежала из дома замуж

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Ученица 6 класса сообщила матери, что бросает учёбу и переезжает к жениху в Пензу.
SHOT пишет, что 1 ноября днём после уроков школьница вызвала себе такси из дома в селе Дубовый Овраг и поехала в сторону вокзала. Всё, что известно маме: дочь решила выйти замуж за какого-то парня из Пензы. Откуда он появился, неясно, но, скорее всего, школьница познакомилась с ним в социальных сетях.
Девочка раньше нормально училась и из дома никогда не убегала. Личность суженого устанавливают. Также полицейские ищут очевидцев, которые могли заметить перемещение ребёнка.
Ранее сообщалось, что китаянка тайно вышла замуж за троих мужчин, чтобы получить деньги и подарки. 35-летняя женщина по фамилии Чжоу из Цзянсу была в браке и воспитывала дочь. При этом она начала встречаться с другими мужчинами. Муж не подозревал о её романах, потому что много работал и редко бывал дома.
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Мария Фирсова