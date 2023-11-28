В Волгоградской области двое детей ушли из дома, не пожелав жить с отчимом

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В Волгоградской области двое детей сбежали из дома, потому что не хотели жить с отчимом, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 10-летняя девочка и ее 4-летний брат ушли из дома днём 26 ноября. Беглецы оставили матери записку, в которой заявили, что не хотят жить с отчимом.
Дети оставили маме адрес, по которому они собираются остаться жить. При этом, они указали, что очень хотят вернуться жить домой, но только в том случае, если его покинет отчим «дядя Витя».
Взволнованная мать бросилась на указанный детьми адрес, однако, там их не оказалось. Сбежавших разыскивали почти сутки, пока они не попались на глаза случайной прохожей. Женщина отвела в полицию двух детей, которые бродили по улице без взрослых.
Теперь полиция будет устанавливать, почему дети так не хотели жить с 32-летним отчимом, что решили сбежать из дома.
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Дети оставили маме адрес, по которому они собираются остаться жить. При этом, они указали, что очень хотят вернуться жить домой, но только в том случае, если его покинет отчим «дядя Витя».
Теперь полиция будет устанавливать, почему дети так не хотели жить с 32-летним отчимом, что решили сбежать из дома.
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Евгения Парфентьева